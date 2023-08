«Matilda», «Heathers» y «Querido Evan» lideran nominaciones para Premios Hugo

“Matilda” y “Heathers”, ambos con 16 postulaciones; y “Querido Evan”, con 14, encabezan la lista de favoritas de los Premios Hugo, que distinguen a la actividad del teatro musical en la Argentina y que entregará sus galardones el próximo 11 de septiembre en el porteño teatro Astral.

La Asociación Civil Premios Hugo dio a conocer la lista de nominados, entre los que además de los mencionados, también sobresalen las obras “La tiendita del horror” (10), “Este no es un cuento silvestre” (8) y “Llega la mañana” (8).

Además, se premiará a las propuestas del género gestadas en todo el país, en el segmento “Premios Federales”, en el que compiten obras de Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata y Rosario.

La principal ceremonia de la premiación se transmitirá en vivo por la TV Pública, y se trata de la decimotercera edición de esta iniciativa creada por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero con el fin de distinguir todos los rubros, categorías y especializaciones del teatro musical en Argentina, tomando el nombre de Hugo Midón como un modelo a seguir y un homenaje en vida a uno de los maestros más importantes del género.

La siguiente es la lista completa de nominados a los Premios Hugo

-MUSICAL: “Heathers”, “La tiendita del horror”, “Matilda”, “Querido Evan”

-MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL: “Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical”, “Disney 100 en concierto”, “Mucho corazón”

-MUSICAL OFF: “Familia, sustantivo femenino”, “Personas que se encuentran en lugares”, “Pre-mortem”

-DIRECCIÓN GENERAL : Ariel del Mastro / Marcelo Caballero (“Matilda”),

Axel Jeannot (“La tiendita del horror”), Fer Dente (“Heathers”), Sebastián Irigo (“Querido Evan”)

-COREOGRAFÍA : Analía González / Rosario Asensio (“Matilda”), Valeria Narvaez / Carina Vargas (“Disney 100 en concierto”), Vanesa García Millán (“Heathers”), Vanesa García Millán (“Regreso en Patagonia”)

-DIRECCIÓN MUSICAL :Facundo Rodríguez Borgia (“Mucho corazón”), Fernando Albinarrate (“Una película sin Julie”), Giuliana Sosa (“Heathers”), Tomás Mayer Wolf (“Querido Evan”)

-LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO: Alejandra Radano / Fabián Luca (“La Pathétique”), Fernando Albinarrate (“Una película sin Julie”), Ignacio Olivera (“Personas que se encuentran en lugares”), Lali Vidal/Fede Fedele (“Familia, sustantivo femenino”)

-LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO: Hernán Matorra / Rocío De León («Pre-mortem»), Ignacio Olivera / Juan Pablo Schapira («Personas que se encuentran en lugares»), Mariano Gianni («Odio los musicales»),Silvana Tomé («Familia, sustantivo femenino»)

-ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS: Daniel J. Meyer / Gaston Marioni (“A.K.A. [Also Known As] También conocido como…”), Jimena Chouhy (“La tiendita del horror”), Marcelo Kotliar (“Heathers”), Marcelo Caballero / Lucien Gilabert / Juan Pablo Schapira (“Tick Tick Boom”), Pablo del Campo / Lily Ann Martin / Guido Balzaretti (“Querido Evan”)

-MÚSICA ORIGINAL: Agustín Konsol (“Familia, sustantivo femenino”), Juan Pablo Schapira (“Personas que se encuentran en lugares”), Lucas Pose / Salvador Pecelis / Agustín Painefil / Facundo Biderbost (“A.K.A. [Also Known As] También conocido como…”)

-ARREGLOS MUSICALES: Diego Vila / Matías Bahillo / Los Amados (“Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical”), Facundo Rodríguez Borgia (“Mucho corazón”), Matías Schapiro (“Experiencia Tita, llamarada pasional”)

-ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA: Agustín “Soy Rada” Aristarán (“Matilda”). Federico Couts (“La tiendita del terror”), Federico Couts (“Tick Tick Boom”), Máximo Mayer (“Querido Evan”). Roberto Peloni (“Benito de La Boca”)

-ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA: Catalina Picone / Isabella Sorrentino / Victoria Vidal (“Matilda”), Julia Tozzi (“Heathers”), Laurita Fernández (“Matilda”), Luli Chouhy (“La tiendita del horror”)

-ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL: Alejandro Viola (“Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical”), Bruno Coccia (“Disney 100 en concierto”), Diego Bros (“Disney 100 en concierto”), Facundo Rodríguez Borgia (“Mucho corazón”)

-ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL: Celeste Campos (“Costa presidenta”), Ivanna Rossi (“Experiencia Tita, llamarada pasional”), Ligia Piro (“Mucho corazón”), Paulina Torres (“Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical”)

-ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA: Guido Balzaretti (“Querido Evan”), Mariano Condoluci (“Querido Evan”), Mike Chouhy (“La tiendita del horror”), Pablo Turturiello (“Heathers”), Pedro Velázquez (“Tick Tick Boom”)

-ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA: Flor Anca (“Heathers”), Lucien Gilabert (“Tick Tick Boom”), Rocío Hernández (“Querido Evan”), Sofi Morandi (“Heathers”)

-INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE: Nico Esquivel (“Heathers”), Nico Villalba (“Regreso en Patagonia”), Pedro Frías Yuber (“María, es Callas”), Rodrigo Villani (“Matilda”)

-INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE: Bianca Dichiera / Eva Bernhard / Nina Pérez Pradal (“Matilda”), Eluney Zalazar (“Matilda”), Florencia Viterbo (“Benito de La Boca”)

-DIRECCIÓN VOCAL: Eugenia Gil Rodríguez (“Heathers”), Katie Viqueira (“Querido Evan”), Sebastián Mazzoni (“Matilda”)

-PRODUCCIÓN INTEGRAL: Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group (“Regreso en Patagonia”), Club Media Co. / 1010 Mente Colectiva /, Aleph Media / GO Broadway (“Heathers”), Mariano Pagani / Magalí Altman / Fernando Moya / Pablo Kohlhuber / Valentina Berger / Carlos Rottemberg / Tomás Rottemberg (“Matilda”), Pablo del Campo (“Querido Evan”)

-REVELACIÓN MASCULINA: Darío Jalfin (“Yo quería un musical… ¿Y qué?”), Franco Valerga (“Querido Evan”), José María Listorti (“Matilda”), Lucas Pose (“A.K.A. [Also Known As] También conocido como…”), Santiago Toledo (“Heathers”)

-REVELACIÓN FEMENINA: Lucía Berraud (“Pre-mortem”), Lucía Fernández Echeverría (dirección, libro, letras y música de “Jardín imposible”), Paula Chouhy (“La tiendita del horror”), Rochi Caldés (Heathers)

-DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL: Alejandra Robotti (“Matilda”), Gabriela Pietranera (“Regreso en Patagonia”), Javier Ponzio (“La tiendita del horror”), Magda Banach (“Disney 100 en concierto”), Marlene Lievendag / Micaela Sleigh (“Benito de La Boca”)

-DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL: Gonzalo Córdoba Estévez / Giselle Hauscarriaga (“Querido Evan”), Jorge Ferrari (“Matilda”), Marlene Lievendag / Micaela Sleigh (“Benito de La Boca”), René Diviú / Maxi Vecco (“Regreso en Patagonia”), Tato Fernández (“La tiendita del horror”)

-DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN: Marcos Aranda / Germán Pérez (maquillaje de “Matilda”), Matías Giachino (peinados de “Heathers”), Santiago Castro (maquillaje de “La tiendita del horror”)

-DISEÑO DE LUCES ORIGINAL: Gaspar Potocnik (“Heathers”), Gaspar Potocnik (“Matilda”), Gaspar Potocnik (“Regreso en Patagonia”), Gonzalo González (“Querido Evan”)

-DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL: Eugenio Mellano Lanfranco (“Regreso en Patagonia”), Gastón Briski (“Querido Evan”), Mariano del Rosso / Tato Ricardi / Eugenio Mellano Lanfranco (“Tick Tick Boom”)

-ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE: “A.K.A. [Also Known As] También conocido como… “(Lucas Pose), “La Pathétique” (Alejandra Radano), “Una película sin Julie” (Lucila Gandolfo), “Yo quería un musical… ¿Y qué?” (Dan Breitman)

-DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF: Fabián Luca (“La Pathétique”), Gastón Marioni (“A.K.A. [Also Known As] También conocido como…”), Julio Panno (“Una película sin Julie”0), Lali Vidal / Fede Fedele (“Familia, sustantivo femenino”)

-INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF: Marcelo Albamonte (“Familia, sustantivo femenino”), Marcelo Albamonte (“Odio los musicales”), Michel Hersch (“Personas que se encuentran en lugares”)

-INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF: Denise Cotton (“Familia, sustantivo femenino”), Sabrina Samiter (“Personas que se encuentran en lugares”), Tiki Lovera (“Pre-mortem”)

-MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: “Este no es un cuento silvestre”, “Llega la mañana”, “Topa, es tiempo de jugar”

-DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Emiliano Dionisi (“Este no es un cuento silvestre”), Emiliano Dionisi (“Topa, es tiempo de jugar”), Héctor Presa (“Poroto, mi futura mascota”), Victoria Baldomir (“Llega la mañana”)

-COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Gustavo Carrizo (“Topa, es tiempo de jugar”), Margarita Fernández (“Este no es un cuento silvestre”), Marina Svartzman (“Narices”)

-LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Emiliano Dionisi (“Este no es un cuento silvestre”), Héctor Presa (“Poroto, mi futura mascota”), Julia Morgado (“Llega la mañana”)

-LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Diego Cabeller (“La maldición de Rosita”), Emiliano Dionisi (“Este no es un cuento silvestre”), Laura Morgado (“Llega la mañana”)

-MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Carlos Gianni (“Narices”), Diego Cabeller (“La maldición de Rosita”), Esteban Morgado (“Llega la mañana”)

-INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Camila Das Neves (“Llega la mañana”), Julia Morgado (“Llega la mañana”), Nicole Popper (“Llega la mañana”)

-INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Diego Topa (“Topa, es tiempo de jugar”), Hernán Matorra (“Pieró”), Pedro Frías Yuber (“Narices”)

-PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (“Este no es un cuento Silvestre”), M&M Producciones / Crom Productora (“Dinosaurios, una aventura jurásica”), Teatro El Nacional (“Topa, es tiempo de jugar”)

-DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Camila Ciccone (“La maldición de Rosita”), Gonzalo Córdoba Estévez (“Este no es un cuento silvestre”), M&M Producciones (“Dinosaurios, una aventura jurásica”)

-DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Fernando Crisci Munz (“La maldición de Rosita”), Jorge López (“Topa, es tiempo de jugar”), Jorge López / Analía Morales (“Este no es un cuento silvestre”), Tadeo Jones / Flavia Pereda (“Narices”).

Comentarios

Comentarios