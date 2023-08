TCA Awards: Succession y The Bear fueron las series más premiadas

Pese a la cancelación de los eventos del verano de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA por sus siglas en inglés), el comité organizador dio a conocer a los ganadores de los TCA Awards. Succession y The Bear fueron las grandes ganadoras, y todos los premios se dieron de manera online, debido a las huelgas de los sindicatos de actores y guionistas de Hollywoood que motivaron la cancelación de la ceremonia. De la misma manera se pospuso la entrega de los Emmys hasta alguna fecha aún sin determinar.

“Este fue un año histórico para la televisión, ya que nos despedimos de varias series poderosas y le dimos la bienvenida a una nueva generación de programas y estrellas a este panorama altamente competitivo», afirmó Melanie McFarland, presidenta saliente de la TCA.

«Ya sean éxitos establecidos o favoritos de primer año, nuestros homenajeados ejemplifican la fuerza de la televisión y la profundidad única que le permite explorar a los creadores. Aunque no podemos reunirnos en 2023, felicitamos sinceramente a cada uno de los ganadores de esta temporada y esperamos celebrarlo en persona en 2024”, dice el comunicado con los ganadores.

La lista completa de ganadores:

SERIE DRAMA: “Succession” – HBO/MAX

SERIE COMEDIA: “The Bear” – FX

PELÍCULA PARA TV O MINISERIE: “Beef” – Netflix

ACTUACIÓN EN DRAMA: Rhea Seehorn, “Better Call Saul”

ACTUACIÓN EN COMEDIA: Natasha Lyonne, “Poker Face”

SERIE INFANTIL: “Bluey” – Disney+

PROGRAMA FAMILIAR: “Ms. Marvel” – Disney+

REALITY: “Jury Duty” – Amazon Freevee

NOTICIAS O INFORMACION: The US and the Holocaust (PBS)

PROGRAMA DE SKETCHS O VARIEDADES: “I Think You Should Leave with Tim Robinson” – Netflix

MEJOR NUEVA SERIE: “The Bear” – FX

PROGRAMA DEL AÑO: “Succession” – HBO/Max

