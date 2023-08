Festival de Cine de General Pico: Entregaron los premios a los ganadores de la séptima edición

El filme «Los delincuentes» de Rodrigo Moreno, obtuvo el primer premio en la Competencia Nacional de Largometrajes de la séptima edición del Festival de Cine de General Pico que organizó la Asociación Italiana XX de Septiembre.

Anoche, ante un importante marco de público, en la sala del Cine y Teatro Pico se realizó la gala de premiación de una nueva edición del festival que convocó a más de una treintena de realizaciones audiovisuales en las diferentes categorías, regionales, nacionales e internacionales, publicó el diario La Arena.

También hubo una muestra de cine italiano, una muestra de cine infantil, proyecciones especiales, encuentros escolares y jornadas de charlas y debates entre el público y los protagonistas.

La jornada de cierre incluyó la actuación musical de la conocida actriz Julieta Díaz, que el martes tuvo contacto con el público local en una entrevista pública que se desarrolló en el Microcine del Centenario.

LARGOMETRAJES

En la Competencia Nacional de Largometrajes, obtuvo el primer premio el filme de Moreno. En tanto, «Estertor», de Sofía Jalinsky y de Juan Pablo Basovich Marinaro, consiguió una mención del jurado y el premio «Domingo Filippini», otorgado a partir del voto del público.

En la competencia internacional de largometrajes, la película «Here», de Bas Devos, fue la ganadora. En esta categoría, la película más votada por el público fue «Rotting in the sun» de Sebastián Silva.

Los largometrajes ganadores del certamen nacional e internacional, además se adjudicaron un premio de 500 mil pesos cada uno.

CORTOS

El Festival de Cine de General Pico también incluyó una competencia regional de cortometrajes, en la cual «Vías», de Pablo Richards, consiguió el premio Domingo Filippini. Además, el jurado le otorgó una mención a «He has never ever eaten a cake», de Alejo Estrabou. El primer premio le correspondió a «Lo que dejamos en el camino», de Branco Fernández.

En la competencia de cortometrajes nacionales, el premio del público fue para «Viva Cesko», de Wenchi Hayzus. Además, el jurado le otorgó una mención a la obra de Dana Nadlys; y el galardón mayor en esta competencia, fue para «Desierto», de Francisco Provedo.

Durante la premiación, la plataforma Cine.ar le otorgó una mención al cortometraje de «Acá de dejo», de Mariano Samengo; y el premio a la película de Provedo. Además, para esta edición se implementó el «Jurado Joven», que eligió al filme «Acá te dejo», de Estrabou.

El festival duró una semana y se llevó a cabo en las salas del Cine Gran Pampa y del Cine y Teatro Pico. Durante siete días hubo proyecciones a toda hora, y muchas de las películas que se exhibieron, fueron estrenos nacionales.

