En Castex, presentaron el libro «Desde adentro…»: «Todos los días se ven secuelas de la pandemia», dijo Pedernera

«El coronavirus dejó más de mil muertos en La Pampa. A los trabajadores de salud y a la sociedad nos atravesó y nos dejó llenos de cicatrices, de heridas y todavía nos tenemos que seguir cuidando», destacó la enfermera Susana Pedernera en la presentación del libro «Desde adentro. Crónicas de pandemia en La Pampa» en las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex.

La publicación son «19 historias reales de trabajadores de la salud, hay historia desgarradoras y dolorosas porque no nos debemos olvidar que la Covid 19 se llevó familias enteras y también historias de esperanza con las vacunas», expresó la entrevistada.

La presentación fue organizada por el Concejo Deliberante de Eduardo Castex, y contó con la asistencia de trabajadores de la salud y vecinos castenses que incluso narraron sus historias familiares, y los padecimientos que les provocó la pandemia con la perdida de familiares directos.

Pedernera indicó que hace 22 años que se desempeña en Salud Pública, y el libro surgió «de una necesidad como trabajadora de salud pública, porque nos tocó estar adentro de las terapias intensiva durante la pandemia de la Covid 19».

«Estas son todas crónicas reales. No todas son historias mías, porque hay historias de trabajadores de salud del interior y en algunas crónicas hay otras personas que son las protagonistas», detalló.

«El libro no hace más que plasmar lo que pasó, lo que se sintió e hicimos todo lo que pudimos y un poco más, pero no solamente los trabajadores de la salud, porque ustedes -los trabajadores de prensa- también realizaron un trabajo único e irrepetible como todos los esenciales», resaltó.

«La cabeza llena de cosas».

«Siempre me gustó escribir, pero este libro se fue dando cuando empecé a visualizar esa luz de esperanza y tenía la cabeza llena de cosas y relatos», y algunos colegas la incentivaron para que los plasme en un libro, que finalmente se presentó -en mayo- en Santa Rosa, con la edición de Nadia Muñoz y prologado por Lenny Cáceres y la historiadora Claudia Salomón Tarquini.

«Las secuelas de la pandemia se ven todos los días en distintos espacios y charlas, y esto va a tener muchos resultados negativos, porque el aislamiento dejó incremento de violencia doméstica, hasta hace un tiempo atrás me despertaba con el ruido de las alarmas porque nos afectó la salud mental, porque imagináte que hay familias que perdieron madres, padres y hermanos», aseguró Pedernera.

«Los trabajadores de la salud no hicimos nada diferente a lo que veníamos haciendo, simplemente que ahora se visibilizó, pero veníamos con reclamos históricos y cuando transitamos la pandemia no nos dimos cuenta, pero cuando empezamos a relajarnos nos dimos cuenta que teníamos que pedir la jubilación a los 55 años porque nos damos cuenta que no llegamos a los 60 años y si llegamos será enfermos», concluyó.

