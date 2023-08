Charly García fue internado y permanecerá bajo cuidado hospitalario

La salud del músico Charly García vuelve a generar preocupación ya que fue internado esta mañana en una sala de urgencias ubicada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) para someterse a exámenes médicos, según reveló la periodista Ángeles Balbiani en A24, ya que encontraron ciertas irregularidades en su estado de salud.

La periodista indicó que debido a estas irregularidades, los médicos tomaron la decisión de que el reconocido artista argentino permanezca bajo cuidado hospitalario. El ex Serú Girán asistió esta mañana al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) para realizarse los respectivos estudios. Según Balbiani, «fue una decisión de adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado». Además aclaró que el músico se encuentra «fuera de peligro», y la decisión de internación busca reducir la cantidad de visitas al médico durante los próximos días.



Cabe recordar que ya a fines del mes de junio pasado, fue el periodista Esteban Trebucq quien había revelado que el entorno de Charly García estaba preocupado por su salud. «Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly», detalló el periodista desde su programa La cruel verdad (A24). Al tiempo que agregó que «Su entorno que está muy preocupado por todo esto» y «Y trata de que poca gente se acerque a Charly». Y sin dar nombres puntuales, Trebucq reveló por entonces que algunos músicos muy conocidos visitaron y vieron a Charly García . «Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego… Esperemos que no tenga el mismo desenlace». Por último, cerró el envío con un «Fuerza Charly querido» mientras sonaba «Rezo por vos».

