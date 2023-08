Entregaron los premios a los artesanos pampeanos que participaron en Palermo 2023

En las instalaciones de la Secretaria de Turismo se entregaron los premios otorgados por la Sociedad Rural de Buenos Aires a los artesanos y artesanas de La Pampa, que participaron de la 51º Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas, que se realizó -del 20 al 30 de julio- en la ciudad de Buenos Aires.

La directora de Producciones Artesanales, Andrea Pombar, destacó la importancia de estos premios para el Mercado Artesanal. “Pasó una feria más, fue una de las más importantes, por la envergadura, la cantidad de gente y su caudal de venta. El Mercado Artesanal tiene como función la promoción y venta de artesanías tradicionales. Todas las acciones van encaminadas hacia esos dos objetivos”, explicó.

También resaltó que en la feria se vendieron más de 350 piezas. “Es un monto interesante. El año pasado vendimos, en todo el año, más de 5000 piezas, fue un récord. Desde el 2003 venimos tomando los números y el año pasado fue maravilloso llegar a eso, fue muy superador”, agregó.

“Estos premios de Palermo fueron significativos por dos cosas en particular, hubo muchos premios compartidos y eso se debe a una indecisión del jurado. Las piezas que se presentaron pertenecían a más de 80 artesanos de La Pampa. Hay una indecisión y eso habla de la calidad, el jurado no se puede decidir y premia a los dos. No pasó en otras ocasiones. Los felicito a todos”, dijo.

“Otra particularidad, hay premios que fueron dados a una familia representada por la abuela, la mamá y la nieta, con tres premios destacados. Nos da una idea de continuidad en el paso de las generaciones, como también al maestro y al discípulo”, concluyó.

LOS PREMIADOS

-Primer premio compartido: Mabel Carripilón (Santa Isabel) por un poncho, y Laura García (General Pico) por cartera de cuero crudo.

-Primera mención compartida: Juan Pérez y Natalia Martínez (Santa Rosa) por olla comunitaria ranquel, y Matías dos Santos (General Acha) por cartera en costura de reborde retenido.

-Segunda mención compartida: Lorena Fernández (Cuchillo Có) por juego de tabaqueras bordadas, y Emilia Cabral (Santa Isabel) por huevo de ñandú bordado.

-Mención honorífica de jurado a Keila Cabarl (Santa Isabel) por poncho.

-Mención especial por trayectoria en hilado y tejido a Ceferina Aino (Puelén).

-Premio Honorable Cámara de Diputados de La Pampa a Irma Cabral, por un poncho.

-Mención especial a Juan Ugartmendia (General Acha) por presentar artesanías en la exposición de Palermo.

Comentarios

Comentarios