El Gobierno suspendió las exportaciones de carne por 15 días

El Gobierno decidió suspender por 15 días las exportaciones de carne. La medida se tomó a la espera de un acuerdo de precios que nuclea a los principales frigoríficos del país.

El objetivo del Gobierno es acelerar las negociaciones para extender el programa Precios Justos, además de la canasta de cortes a precios populares. Una vez que se alcance un acuerdo con los empresarios, se reanudarán las exportaciones.

Se espera que ambas partes se reúnan este miércoles para establecer una nueva escala de valores. Este martes, el mismo día en que se conocerá el índice de inflación del mes de julio, también es la fecha de expiración del acuerdo que fija precios sin aumentos durante determinada cantidad de tiempo para combatir la inflación.

Desde los principales frigoríficos aseguran que, por el momento, se mantienen los mismos precios de la semana pasada dado que el viernes ya habían recibido nuevos aumentos permitidos. De mínima, le imponen al Gobierno que el próximo aumento tenga una base del 9% mensual.

«El sector industrial confirmó que si hay suspensión de exportaciones va a haber suspensión de personal por 15 días. Esto no solo va a generar el mal humor de la sociedad que hay hoy sino desocupación. Que no exporten no significa que los precios de mercado interno vayan a modificarse», expresó Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) .

