La interna de JxC en Castex: “Fue muy especial porque me habían pasado a jubilación”, dijo Chiquilitto

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) acrecentaron las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio (JxC) en Eduardo Castex. El viceintendente Juan Chiquilitto celebró el triunfo de los candidatos de La Fuerza del Cambio que lideró Patricia Bullrich, y lanzó un tiro por elevación a la jefa comunal Mónica Curutchet al destacar que este fue «un triunfo muy especial porque decidí volver cuando prácticamente me habían pasado a la jubilación».

«Fue una elección difícil afectivamente porque parte de la gente que quiero mucho estaba en las mesas (para otras fuerzas políticas), en una situación probablemente incómoda porque tuvimos del otro lado la estructura del municipio», planteó el actual presidente del Concejo Deliberante.

En Castex el candidato más votado fue Javier Milei, y los candidatos de La Fuerza del Cambio triunfaron en la interna de JxC. Chiquilitto fue candidato -en un sitio poco expectable- a diputado del Mercosur. «Estoy muy contento con el resultado porque ganamos una elección difícil porque no teníamos estructura e hicimos todo a pulmón. Es un triunfo muy especial porque decidí volver cuando prácticamente me habían pasado a la jubilación», disparó Chiquilitto.

La frase tiene una fuerte connotación hacia el interior de JxC, porque la relación con la intendenta Mónica Curutchet se habría cortado después que quedó fuera de la lista de candidatos locales para las elecciones de mayo. En este proceso electoral, Chiquilitto militó para el sector de Bullrich, y Curutchet confirmó -el domingo- que trabajó «en los últimos días» para los precandidatos de ‘El Cambio de nuestras vidas’ que lideró Horacio Rodríguez Larreta.

«Equivocado o no, siempre digo dónde estoy y qué voy a hacer», expresó Chiquilitto, en otro mensaje indirecto, porque la jefa comunal se mantuvo prescindente hasta las últimas jornadas previas a las PASO. «Es genial cuando trabajas desde el llano y que la gente te acompaña. Ahora en octubre tenemos que estar todos juntos con toda la vocación de poder», expresó el entrevistado.

-Chiquilitto, usted expresó que personas con quienes tenía vínculo político en esta elección estaban en las mesas de otra fuerza política. ¿Hubo condicionamientos de la estructura municipal?

-No sé si condicionamientos, pero la estructura estaba del otro lado. Fue tu gente y compartiste muchos momentos, pero siempre serán bienvenidos y los tendré en mi corazón. Volveremos a trabajar juntos. Acá no pasó nada, hay que dar vuelta la página.

-Plantea que el triunfo es especial porque lo pasaron a jubilación y quien lo pasó a jubilación fue Curutchet.

-A lo mejor también me auto pasé a la jubilación, nunca se sabe. Pero, a veces uno tiene algo más para dar, sea desde el llano o desde otro ámbito. En algún momento me retiraré, pero no será éste.

-O sea, lo que dice es que se va a jubilar cuando quiera, y no cuando se lo quieran imponer.

-Una cosa así. Quiero dejar un montón de gente amiga que continúe con lo que considero que es una forma de hacer política, y estoy para transmitir a otras generaciones lo que aprendí a los palos en la vida política. Necesito más tiempo para poder lograrlo, y si no lo hago no estaré conforme. Hay jóvenes que tienen que aprender a hacer una forma de política que el pueblo valora, con una forma de relacionarnos con la gente que quiero transmitir antes de retirarme a cuidar nietos.

Comentarios

Comentarios