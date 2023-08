Los Sub 20 irrumpen en la política de Castex: Un libertario y un morenista analizaron las PASO

Una nueva camada de políticos se comienza a gestar en Eduardo Castex, y optaron por los partidos no tradicionales. Andrés Benvenutto fue el referente de La Libertad Avanza que lidera el triunfador de las PASO del domingo, Javier Milei; y Laureano Nogueira fiscalizó los comicios para la agrupación Principios y Valores que postuló al ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno y no alcanzó el piso mínimo para llegar a las elecciones de octubre.

Benvenutto trabaja en una conocida empresa local y estudia Programación en una universidad privada, y Laureano Nogueira estudia la Licenciatura de Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estuvo en Eduardo Castex para trabajar en las PASO.

El libertario consideró que el resultado del domingo «fue un batacazo» que los sorprendió tanto «a nivel local, como provincial y nacional. Teníamos expectativas, pero claramente no esperábamos este resultado». Nogueira transmitió que en La Pampa «se hizo el trabajo que pudimos con la estructura que teníamos», se lamentó porque desde la Justicia Electoral «por problemas de logística no se enviaron boletas a todos los colegios», y admitió que «la performance no fue buena». «Todos nos asustamos cuando entramos a los cuartos oscuros, porque veías el montón de boletas de Milei y era igual que las de JxC y UxP juntos. Nunca vi un aluvión tan grande», reconoció.

Cinco fiscales.

«Hace un tiempo que estoy en el partido, pero no habíamos conformado un grupo y en los últimos días pude conseguir algunos fiscales para trabajar en los cinco colegios para que no falten boletas en todas las mesas. Ahora hay gente que se quiere sumar para trabajar para las próximas elecciones», relató Benvenutto.

Sobre el sorprendente resultado del domingo, el entrevistado analizó que «el pueblo habla por sí solo» porque «no tuvimos que hacer mucho más que darle el voto a la gente y ellos decidieron, ya sea por cansancio o por diferentes motivos».

Admitió una anécdota risueña que le ocurrió durante el desarrollo de las PASO. «Al principio estábamos confundidos, porque no sabíamos si nos sacaban las boletas o la gente nos estaba votando, y cuando comenzó el conteo de los votos tuvimos más tranquilidad», narró.

-¿Qué lo sedujo de La Libertad Avanza?

-Me gusta la política y siempre traté de estar interiorizado de lo que ocurre en el país, pero es una cuestión de ideas y de cansancio, porque no vamos ni para atrás ni para adelante y hacer algo no quedarme de brazos cruzados.

-Algunos planteos de Milei son bastantes polémicos.

-Hay muchas cosas que se dicen que sacan de contexto, pero el plan de gobierno se anunció y fue el único plan de gobierno que escuché hasta ahora.

-¿El nicho de los votos libertarios está principalmente entre los jóvenes?

-Se esperaba que fuera el voto joven, pero tuvimos gente de todas las edades que nos apoyó. Tuvimos mucho apoyo de gente adulta que no lo esperábamos, que nos decían que siempre votaron a otras fuerzas políticas y ahora escuché a mi hijo o mi nieto, y les voy a dar una oportunidad para ver qué pasa.

«El peronismo se hará cargo».

Nogueira milita en Principios y Valores y analizó que «el año próximo inevitablemente va a haber un gobierno peronista, porque nadie se va a hacer cargo de este desastre». «Como en el 2001, el peronismo se va a hacer cargo de esta situación extrema del país, no va a ser Milei porque ellos solamente pueden gobernar un país bonito y lindo que solamente el peronismo puede generar», expresó.

El entrevistado analizó el resultado de las PASO. «No sé si fue un voto anti política porque hicieron política criticando a las otras fuerzas, pero nadie explica qué va a hacer y nosotros explicamos un plan de gobierno y no nos eligieron. Ahora veremos qué ocurre en octubre», señaló.

-¿Hay una derechización del voto?

-No, no sé, porque si no (Patricia) Bullrich hubiera tenido más votos, y Massa se mantuvo más tibio entre eso de la derecha y la izquierda. Pero, Milei hace dos meses que dejó de hablar de la bomba en el BCRA porque los banqueros les pusieron a Carlos Rodríguez y Roque Fernández que están en el equipo económico, que dicen que es bueno porque maneja la fortuna de Eurnekian. Veremos si gobiernan para la mayoría, o solo para el 30 por ciento de la población y los pobres quedamos afuera.

