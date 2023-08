Aixa Adema y Débora Gómez, el plato fuerte del festival de boxeo en Santa Rosa

Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social, este viernes se realizará el festival boxístico “No Tan Distintas”, con el combate de fondo entre Aixa Adema y Débora Gómez. El evento será transmitido, desde las 22 horas, por TV Pública Pampeana.

El programa forma parte del plan de promoción de la disciplina que desde el gobierno provincial se propone dotar de espacio para los y las púgiles locales. Así lo explicó el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, quien presidió la presentación realizada en la Casa del Deporte.

“Todos sabemos la historia que tiene el boxeo en La Pampa. Y lo que buscamos como Gobierno es apuntalar para que nuestros boxeadores peleen en el patio de su casa y no tengan que viajar para hacerlo”, apuntó.

El subsecretario estuvo acompañado por la presidente de la Federación Pampeana de Boxeo, Nélida Ainó y las propias Adema y Gómez, junto a sus entrenadores.

“Agradezco la oportunidad de presentarme ante mi gente. Débora es una de las mejores del momento y sé que vamos a dar un buen espectáculo”, pronosticó Adema quien se mostró “contenta por esta oportunidad de volver a pelear en Santa Rosa”. “Está claro que me subo pensando en ganar, más allá de quien esté en frente”, destacó.

PROGRAMACIÓN

La programación tendrá como semifondo el cruce entre el achense Nazareno Tobio y el piquense Emanuel Jeremías Godoy (4-18-0).

Las demás peleas amateurs: Jeremías “Junior” Villegas vs Renzo Saks; Jonatan “Meteoro” Coppo vs Mario Uliambre; Nicolás Pereira vs Héctor “Chispita” Barneix; Cielo Urdaniz vs Noelia Orieta; Elías Holzman vs Facundo Cisneros; y Jokin Pintos vs Alan Van Chay.

