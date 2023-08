Se estrena la aclamada «Poker Face», de Rian Johnson y con Natasha Lyonne

«Poker Face», serie de comedia criminal y de misterio creada por el reconocido cineasta Rian Johnson y protagonizada por Natasha Lyonne como una joven con una extraordinaria habilidad para detectar cuando alguien está mintiendo y que recorre el país involucrándose en intrigas que no puede evitar resolver, se suma al paquete de canales premium de contenido a demanda Universal+ tras convertirse en una de las producciones más elogiadas del año.

La tira también desembarca en la oferta del formato chico en Argentina luego de que su protagonista fuera nominada en los premios Emmy a Mejor actriz y de cosechar otros logros en galardones como los de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, entre más.

Rian Johnson, conocido por otras propuestas del género como los filmes «Entre navajas y secretos» (2019) y «Glass Onion: Un misterio de Knives Out» (2022), desarrolla en esta ocasión una trama atrapante centrada en Charlie Cale, una astuta y carismática exjugadora profesional de póker y actual moza de un casino que experimenta con su particular destreza para descubrir si quien tiene enfrente está mintiendo o intentando engañarla, con la audiencia del otro lado de la pantalla casi en función de testigo y a la espera del momento en que la joven haga lo suyo y ponga en evidencia a los demás.

A raíz del asesinato de su mejor amiga, Charlie utiliza todas sus técnicas para hallar la verdad detrás del homicidio y al mismo tiempo salvar su propia vida, para lo que deberá embarcarse en un viaje de aventuras a lo largo y ancho de Estados Unidos y en el que se encontrará con diferentes e inesperados casos que la harán poner pausa en su cometido para esclarecerlos.

Durante sus diez episodios, Lyonne, experimentada actriz que saltó a la fama como la rebelde Nicky Nichols en «Orange is the New Black» y luego en la comedia dramática «Russian Doll» como Nadia Vulvokov, pone su característico estilo y acento al servicio de un rol principal de personalidad cínica pero adorable y desenfadada, y que se rodea de nombres propios de la industria que dan vida a cada una de las historias casi unitarias que componen la trama general de la serie.

En ese sentido, el reparto de «Poker Face» cuenta con la participación del ganador del Oscar Adrien Brody y de otras figuras como Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte, Chloë Sevigny, Ron Perlman, Jameela Jamil, Dascha Polanco, Benjamin Bratt, Cherry Jones, Stephanie Hsu, Luis Guzmán, Rhea Perlman y Simon Helberg.

Noah Segan, Hong Chau, Megan Suri, Colton Ryan, Brandon Micheal Hall, John Ratzenberger, Lil Rel Howery, Danielle Macdonald y Shane Paul McGhie, entre más, completan el elenco de la producción, que en febrero pasado fue renovada para el desarrollo de una segunda temporada.

