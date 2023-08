«La interna desgastó a JxC como espacio”, dijo Trapaglia

La diputada de Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) debe “aprender de este 2023” para que La Pampa cambie de signo politico. «La interna nos desgastó como espacio en la contienda electoral provincial. Algo parecido sucedió con Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y los resultados están a la vista. En ambos casos creo que el sello de JxC no dio todo lo que podía dar, por lo menos hasta ahora», dijo la legisladora santarroseña.

Trapaglia fue muy enfática al resaltar que la elección nacional «está abierta» y tiene a Juntos por el Cambio con altas chances de volver a ser gobierno en diciembre de este año.

«Fue una PASO muy particular, con resultados en provincias como Córdoba muy diferentes a lo que se venía observando en las últimas elecciones. Creo que ahora empieza otra campaña, en la cual Patricia Bullrich va a tener toda la centralidad en nuestro espacio, pero mostrando también un equipo de gobierno con experiencia que no lo tienen en los otros espacios», opinó.

«PUEDEN TENER IDEAS PARECIDAS»

La diputada Trapaglia contrastó la figura de Patricia Bullrich con la de Javier Milei, y sostuvo: «Milei y Patricia pueden tener ideas parecidas en algunas cuestiones. Los dos están orientados hacia un cambio profundo, lo cual nunca lo dejamos de subrayar. Ahora bien, lo que se pone en discusión en octubre, es la manera de llegar a esos cambios».

Y agregó: «Hay cambios viables, cambios que son posibles de hacer y cambios que no. Los que conocemos la gestión pública tenemos un plus y sabemos lo que se puede hacer y lo que no. Eso es muy importante, dado que cualquier camino que no tenga asidero puede significar un fracaso y la pérdida de gobernabilidad. Hay que plantear una propuesta seria de gobierno y estoy convencida que durante esta campaña esa propuesta saldrá del equipo de Patricia».

“LAS INTERNAS NOS HAN DESGASTADO”

Trapaglia también remarcó cómo quedó el armado de la alianza hacia dentro de la provincia y pidió «estar unidos de cara a lo que viene».

«Las internas nos han desgastado como espacio y el resultado fue que en La Pampa vuelva a gobernar el peronismo. No pudimos ‘copiarnos’ de Chubut, por ejemplo. Esto es algo que siempre afirmó Javier (Mac Allister) y que le doy la razón. El “Colo” Mac Allister siempre fue la voz que pedía la unión de la alianza en La Pampa», concluyó.

