Pre Federal de Básquet 2023: Sportivo Independiente ganó en Alpachiri y continua invicto

La segunda fecha del torneo Pre Federal de Básquet tuvo tres partidos con claros ganadores, que lograron amplias ventajas en el marcador y un único equipo que sumó su segundo triunfo seguido: Sportivo Independiente de General Pico en Alpachiri derrotó a Juventud Unida por un contundente 103 a 63.

All Boys de Santa Rosa se recuperó de la mejor manera de la derrota inicial ante el rojo piquense y en su cancha venció 108 a 91 a Sportivo Realicó, que llegaba entonado tras el gran triunfo que logró en el arranque ante Ferro de General Pico. Y justamente el verde fue el otro ganador de la fría noche pampeana, porque derrotó sin problemas a Argentino de Trenque Lauquen por 89 a 43.

INVICTO

Sportivo Independiente es hasta ahora el único equipo que marcha con puntaje perfecto, porque en Alpachiri goleó de la mano de Nicolás Henriques, con 22 puntos, mientras que Joaquín Morandini sumó 15 y Benjamín Sierra y Mateo Barucco anotaron 14 cada uno. En el CAJU, Alejo Giarrafa anotó 19.

En Santa Rosa, All Boys y Sportivo Realicó prometían un gran partido. Intensidad, alto goleo y grandes actuaciones individuales fue lo que se vio en el parquet en donde la visita tuvo un gran arranque (se puso 8-0 arriba) pero el auriazul ajustó las marcas, apostó a la energía de los juveniles con mucha rotación y enseguida dio vuelta el trámite.

Esa actuación de conjunto más la mano incandescente de Gonzalo Yorio (autor de 29 puntos, con ocho triples) y el gran aporte de Gerónimo Rausch (25 tantos) le permitió al local conseguir una victoria holgada. En Sportivo se destacó Samuel Diez, con 27 tantos.

TRIUNFO VERDE

En General Pico, Ferro Carril Oeste tampoco comenzó bien (4-13) ante un Argentino que venía muy confiado tras el debut con victoria agónica en cancha de Estudiantes, pero Diego Alba ordenó las piezas y el trámite cambió por completo para un triunfo por 46 tantos de diferencia. Iván Villarroel anotó 17 tantos y Juan Frigerio 14 en un goleo muy repartido del local, mientras que en los de Trenque Lauquen ningún jugador superó los 5 puntos en su casillero individual.

LO QUE SE VIENE

El partido entre Atlético Villegas y Cultural Argentino de General Pico se postergó para el 27 de agosto y Estudiantes tuvo fecha libre.

El lunes se disputa la tercera fecha con Argentino (TL) vs All Boys (20.30); Sportivo Realicó vs CAJU (a las 19); Sportivo Independiente vs Atlético Villegas (20 hs) y Estudiantes vs Ferro Carril Oeste (20.30). Fecha libre: Cultural Argentino.

Comentarios

Comentarios