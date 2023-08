Aumentos en Castex: Los oligopolios «regulan el mercado y es difícil ponerle el cascabel al gato»

El supermercadista local Walter Scheffer confirmó que paralizó las compras porque las listas de precios de las alimenticias después de las elecciones PASO “llegaron con cifras que impresionan”, y analizan el impacto que puede tener el convenio firmado por la Secretaría de Comercio de Nación con las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. “Nosotros paramos las compras hasta ver qué pasa, pero cuando aplican aumentos nunca retroceden los precios”, expresó -poco optimista- el entrevistado.

Scheffer, propietario de dos supermercados en esta localidad, explicó que aún no hay comunicación certera si el aumento del 5% mensual acordado entre Nación y las cadenas de supermercados, se aplicará “sobre los precios nuevos (post PASO) o los precios anteriores”.

“Las listas de precios que nos enviaron tienen números o cifras que impresionan. Las empresas más grandes aplican los mayores aumentos porque regulan el mercado, dado que en la década del 90 se concentró la industria alimenticia, se formaron oligopolios y en una económica concentrada es muy difícil ponerle el cascabel al gato”, explicó.

“El consumidor en las góndolas puede observar dos o tres marcas distintas de un mismo producto, pero son todos de la misma empresa”, ejemplificó. Y planteó que los supermercados “de cercanía” en los pueblos no acceden a los beneficios que pueden tener los grandes capitales, mayoritariamente de capitales extranjeros.

“Hace tiempo que venimos luchando porque en esos programas que acuerda Nación con las principales cadenas de supermercados e hipermercados que no tienen una presencia importante en las pequeñas localidades del interior, porque nosotros no estamos incluidos y nos llegan aumentos donde no se respetan esos acuerdos de precios”, explicó. «Incluso -continuó- las propias cadenas sabemos que no cumplen con esos precios acordados o el consumidor no encuentra los productos”.

Formadores de precios.

Las grandes empresas alimenticias son las formadoras de precios, pero hay empresas pymes que aplicaron menores subas. “Las empresas pymes que trabajan con las denominadas segunda marcas están aumentando entre el 10 y el 20%, pero no llegan al 25 ó 27 por ciento que aplicaron las grandes empresas”, detalló Scheffer.

“La principal alimenticia del país, que es Arcor, aumentó su lista de precios el 25% desde la A a la Z, después Unilever -que es la principal proveedora de alimentos, perfumería y productos de limpieza- incrementó el 27%, Molinos Río de la Plata subió entre el 15 y 25 %”, graficó.

“Mercadería hay, pero no estaban realizando ventas porque hay incertidumbre sobre los precios que venderán. Los pedidos pendientes de entrega por las compras anteriores a las elecciones PASO fueron dados de baja o los mandan con nuevos precios”, añadió.

-¿Cómo es el comportamiento del consumidor?

-La verdad es que no hay gran movimiento. Estamos en una época del mes donde bajan los consumos, pero (a las personas) se les redujo el poder adquisitivo y reaccionan con cautela y comprarán lo absolutamente necesario e imprescindible.

-¿Los precios de la carne cómo evolucionan?

-La carne venía aumentando porque el sábado, previos a las elecciones PASO, nos pasaron un aumento del 8%, y esta semana aumentó la hacienda en pie así que seguramente tendrá nuevos movimientos que lamentablemente se reflejarán en el mostrador.

-En el caso de sus comercios, ¿aplican límites de compra o alguna restricción?

-No, no regulamos la venta, nosotros nunca escondimos los productos. En anteriores crisis o durante el paro del campo que hubo desabastecimiento, igualmente vendimos lo que había en góndola y atendimos a nuestros clientes, nunca especulamos con guardar la mercadería o vaciar el negocio para ver que pasa, porque vendemos alimentos, la gente lo necesita y respondemos a nuestros clientes lo mejor que podemos.

Comentarios

Comentarios