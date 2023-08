El Hospital Garrahan lanzó la primera capacitación sobre la «Ley Lucio»

El Hospital Garrahan albergó desde hoy la primera capacitación de la «Ley Lucio» sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para detectar e intervenir en posibles casos de violencia o abuso infantil en las consultas, cuya presentación fue encabezada por autoridades nacionales y del hospital pediátrico. El curso para el equipo de salud del Garrahan contó con 800 inscriptos y se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio.

El objetivo es promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.

«Que todo el personal de la administración pública nacional reciba herramientas es muy importante, porque muchas veces, por no estar capacitados o por no saber qué hacer, nos corremos de ese lugar y se pierde la oportunidad de poder generar una acción concreta», afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

También agregó que los equipos de salud «tenemos un rol clave en la prevención e la identificación precoz» de los posibles casos de abuso y violencia.

La «Ley Lucio» surgió tras el asesinato, con golpes y maltratos, de Lucio Dupuy, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Con la norma, se creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), valoró la sanción de la «Ley Lucio» y advirtió que «si no hay política pública, no hay compromiso, no hay construcción del vínculo, no hay presupuesto, no hay condiciones sociales favorables, las leyes muchas veces quedan sin tener efectividad».

Comentarios

Comentarios