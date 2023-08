Torneo Pre Federal 2023: Resultados de los equipos pampeanos en la tercera fecha

Sportivo Independiente de General Pico no detiene su marcha en el torneo Pre Federal de básquet y anoche logró su tercera victoria consecutiva: fue goleada 96 a 64 ante Atlético Villegas para consolidarse como único líder en la Región CAB 2. Además, Ferro Carril Oeste de General Pico le ganó a Estudiantes, All Boys a Argentino de Trenque Lauquen y Sportivo Realicó a Juventud Unida de Alpachiri.

El rojo no tuvo problemas ante los bonaerenses y con Nicolás Henríquez (24 puntos) y Saúl Bieschke (16) como líderes anotadores ratificó que irá por uno de los cuatro pasajes para la Liga Federal 2024 y también por repetir el título del año pasado en el Pre Federal. En Villegas, Agustín Elizaga anotó 27 puntos en 40 minutos. Los parciales: 30-17, 50-32, 69-56 y 96-64.

En el otro partido en General Pico, el local Ferro Carril Oeste consiguió su segundo triunfo seguido al vencer a Estudiantes (perdió los dos) por 87 a 64. El comienzo fue muy parejo pero a partir del segundo cuarto el “Verdolaga” comenzó a sacar ventajas de la mano de Juan Pablo Pedemonte (23 puntos), Iván Villarroel (19) y Quimey Acosta (17). En el Celeste, Tomás Sagarzazu sumó 15 tantos.

Los parciales: 17-16, 45-37. 58-51 y 87-64.

MÁS RESULTADOS

En Trenque Lauquen, All Boys logró un trabajado triunfo (el segundo en tres partidos) por 69 a 59 ante Argentino de la mano de Antonio Manera, con 14 puntos, y Gerónimo Rausch (12). En el local (viene de dos caídas seguidas), Mateo Castagno anotó 14 tantos. Los parciales: 15-11, 26-24, 41-48 y 59-69.

En Realicó, Sportivo volvió a la victoria y lo hizo con un contundente 97 a 78 ante el CAJU, que perdió sus tres partidos hasta aquí. Agustín Sigel fue la gran figura del ganador y de la noche con 26 puntos y Samuel Diez lo acompañó con 15. En la visita, Alejo Giarrafa anotó 22 tantos. Los parciales: 30-17, 50-32, 69-56 y 97-78.

PRÓXIMA FECHA

La cuarta fecha se juega el viernes con estos partidos:

All Boys vs Estudiantes, CAJU vs Argentino (TL), Atlético Villegas vs Sportivo Realicó y Cultural Argentino vs Sportivo Independiente. Libre: Ferro Carril Oeste de General Pico.

