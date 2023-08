Juegos Evita Urbanos 2023: El básquet femenino de La Pampa a la ronda final

Los equipos Sub 14 y Sub 16 de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa aseguraron su presencia entre los ocho mejores de la primera edición de la competencia, que se desarrolla en el predio de Tecnópolis.

Ambos ganaron sus grupos. El Sub 14 al superar a Chaco y Neuquén; el Sub 16 a Río Negro y Tucumán. También hubo triunfos del masculino: el Sub 14 a CABA y el Sub 16 a Tierra del Fuego, por lo que ambos planteles buscarán la clasificación este viernes.

En lo que respecta a los demás deportes en los que La Pampa se presenta, en skate, Briana Pallarola y Camila Alvarez avanzaron a semifinales; Benjamín Weinmeister también clasificó a la siguiente ronda. Isaac Hernández, por su parte, disputará un repechaje este viernes.

En breaking, la representante pampeana no clasificó en octavos en la modalidad toprocks y este viernes competirá en footworks. También este viernes debutará la escalada y continuará el ajedrez.

En ajedrez Sub 14, Rubén Vera sumó 2 puntos al cabo de las primeras cuatro rondas del masculino; Emiliano Aimetta 1,5, e Iker Azaldegui 1.

En femenino, Lourdes Griotto Irigaray y Juanita Domínguez obtuvieron 1 punto.

En Sub 16, Federico Suárez terminó con 2, Tiago de la Cruz Raful con 1,5 y Yoel Arrrieta con 1 entre los varones y las damas Martina Rauschenberger y Ana Schweiker no sumaron unidades.

