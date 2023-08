Juegos Evita Urbanos: La Pampa en instancias decisivas de básquet femenino y skate

Los equipos de básquet femenino avanzaron a las semifinales en las categorías Sub 14 y Sub 14, y Benjamín Weinmeister y Briana Pallarola Mata disputarán las finales en skate en la primera edición de los Juegos Evita Urbanos, que se desarrollan en el predio de Tecnópolis, con la participación de más de 1000 jóvenes de todo el país.

En skate, Weinmeister y Pallarola avanzaron a la fase final que se disputará este sábado. Esto significa que son parte del grupo de los ocho mejores de cada rama.

Los equipos de básquet femeninos están entre los cuatro mejores. El Sub 14 tras vencer a Buenos Aires 6-5 y el Sub 16 tras hacer lo propio con Buenos Aires 10-8. Los chicos, por su parte, perdieron con Santa Cruz (Sub 16) y Santa Fe (Sub 14).

El ajedrez finalizó con la rama individual. En Sub 14 femenino, las posiciones fueron: 38) Lourdes Griotto, 2,5 puntos; 40) Juanita Martínez, 2. En el masculino:; 36) Rubén Vera, 3,5; 40) Iker Azaldegui, 3,5; 66) Emiliano Aimetta, 2. En Sub 16 femenino: 34) Martina Rauschenberger, 3; 47) Ana Schweiker, 1. En masculino: 32) Federico Pérez Suárez, 4; 39) Tiago de la Cruz Raful, 3,5; 44) Yoel Arrieta, 3.

