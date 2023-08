Yanina Coronel sigue en libertad y podría recibir una condena de entre 10 y 15 años de prisión

Ante la declaración de culpabilidad, y teniendo en cuenta que la pena que se le imponga será alta (de 10 a 15 años) por el homicidio doblemente agravado (por el vínculo de pareja y por utilizar veneno) en grado de tentativa, el fiscal Oscar Cazenave, y el abogado querellante Rodrigo Ortiz, solicitaron la prisión efectiva para Yanina Alexandra Coronel, algo que el tribunal rechazó.

El policía Gabriel Páez Albornoz, víctima del envenenamiento y denunciado por violencia de género contra la propia Coronel, estuvo en la audiencia, aunque se retiró de la sala por sentirse descompuesto, minutos después del ingreso del tribunal, publicó el diario La Arena.

La defensora de Coronel, Camila Aimar, destacó que la imputada cumplió con todo lo que la justicia le solicitó para mantener la libertad como medida sustitutiva de la prisión preventiva, e hizo hincapié en que Coronel es el centro de vida de su hijo, y su única cuidadora.

Los jueces Daniel Sáez Zamora, Andrés Olié y la jueza Alejandra Ongaro, determinaron que no había pruebas para que creer que existiría un peligro de fuga de Coronel, y le mantuvieron la libertad mientras continúa el proceso. El próximo 8 de septiembre será la audiencia de imposición de pena.

Luego de la audiencia, Aimar expresó: «podemos decir que vimos un granito de justicia, porque la realidad es que no había motivos ni fundamentos reales para que Yanina terminara en un calabozo».

«Ella siempre cumplió con las reglas que le puso el juzgado, de hecho hoy está presente, si tuviera otra intención ya se hubiese fugado, así que estamos tranquilas y contentas con el resultado de la audiencia de reexamen».

«TEMA GRAVE»

Respecto a la situación del hijo de Coronel y Páez, manifestada por la defensora en el juicio, dijo que «ser la única cuidadora en este momento, pudo ayudar a tomar esa decisión, pero no fue el fundamento, si bien es un dato importante. Acá lo principal para el proceso es que ella nunca faltó al cumplimiento que le otorgaron».

«El tema del hijo es un grave problema, porque ella no tiene a quien dejárselo, hoy el centro de vida de la criatura es su madre, pero yo creo que el comportamiento de ella frente al proceso fue lo que tuvo mayor injerencia», agregó.

VÍA RECURSIVA

De cara a la continuidad del proceso, la defensora señaló que «vamos a esperar que nos den el monto de la pena y en base a eso empezar la vía recursiva, por supuesto, porque no se tuvieron en cuenta las pruebas que aportábamos, no le dieron mayor hincapié». «No pudieron resolver una sola pregunta de las que nos hicimos. Entonces, no hay un fundamento o un argumento sólido para que Yanina hoy esté declarada culpable», añadió.

En el caso de la violencia de género que Coronel denuncia desde siempre, la abogada dijo que «la causa que está en el fuero penal está parada, porque para ellos no hay un delito. Es decir, como ella no vino con una lesión, un golpe, un corte, una quebradura, no se puede hacer nada. Eso está parado, vamos a tener que impulsar nosotros de alguna forma».

«Estoy muy disconforme, porque en algún punto de la sentencia leí que no estaba acreditada la violencia que sufría Yanina. Todos sabemos, y más los funcionarios judiciales y los funcionarios públicos que fueron capacitados con la Ley Micaela, que la violencia se da puertas adentro, que no hay un solo testigo. Fue un absurdo terrible lo que cometieron», dijo.

Finalmente indicó que en el fallo «faltó perspectiva de género y faltó lógica, porque creo que nosotros dejamos más que manifiesto los errores, las irregularidades que se cometieron y demás. Pero bueno, pasaron todo por alto porque era un efectivo policial y es más fácil, como te digo, una mujer inocente y condenada que vos enfrentarte a una institución policial, porque la debilitás», reiteró Aimar.

ACOMPAÑAMIENTO A YANINA

Casi una veintena de mujeres de diferentes organizaciones sociales acompañó a Yanina Coronel en la audiencia de reexamen y reclamaron por la liberación de la mujer, a la que consideran inocente. Denunciaron irregularidades en el juicio, en la recolección de pruebas, y “marcadas incongruencias en los testimonios de la parte acusatoria”.

