Amy Winehouse en sus palabras: se publican diarios y textos inéditos

Compuesto por diarios íntimos, letras escritas a mano, poemas, fotografías y textos inéditos, este martes 29 de agosto se publica en inglés «Amy Winehouse: in her words», que rastrea su infancia en el norte de Londres hasta su fama mundial y va al hueso de las emociones y experiencias de la cantante que se convirtió en leyenda.

«Me encanta tener mi propio estilo individual. Me encanta ser ruidosa y hablar con la gente. Es como soy», escribe Amy en una de las entradas del libro publicado por la editorial Harper Collins, que saldrá a la venta este martes 29 de agosto, pocos días antes de la fecha en la que Amy cumpliría sus 40 años, el próximo 14 de septiembre, de no haber fallecido tempranamente a sus 27.

La decisión de sacar a la luz los textos que componen el volumen fue de sus padres y, de hecho, la totalidad de las regalías que reciba la venta del libro serán donadas a la Fundación Amy Winehouse dedicada a apoyar y acompañar jóvenes en el manejo de su bienestar emocional y en la toma de decisiones de vida informadas.

«Doce años después de su muerte, mirar hacia atrás en estos dibujos y garabatos todavía nos hace sonreír, al igual que lo hizo Amy. Por supuesto, no podemos blanquear su historia. Sí, era adicta y sí, su vida era caótica. En última instancia, sus adicciones le robaron a ella y a nosotros su vida. Pero esos son tiempos en los que no nos detenemos», dijeron sus padres Mitch y Janis al diario The Telegraph a propósito de la edición del libro.

En esa entrevista, el matrimonio cuenta que de manera temprana su hija comenzó a llenar cuadernos y cuadernos de garabatos con ideas abstractas de lo que luego serían los esbozos de una artista en desarrollo. Según Mitch y Janis, Amy escribía hasta tarde en sus cuadernos que siempre llevaba con ella y que sólo en días especiales revelaba su contenido, como en un cumpleaños o el día de la madre que leía en voz alta algún poema.

En otros fragmentos que adelantaron sus padres, Amy adolescente escribe: «Sobre todo tengo el sueño de ser muy famosa, de trabajar en el escenario. Es una ambición de toda la vida. Quiero que la gente escuche mi voz y olvide sus problemas durante cinco minutos… Quiero que me recuerden por ser… simplemente yo».

Las confesiones sobre su estado emocional también aparecen en el libro de y revelan algo de la intimidad de la cantante y compositora que se convirtió en leyenda por su potente voz, sus letras y su repentina muerte a los 27 años, a causa de una excesiva ingesta de alcohol. «Odio mi temperamento. A veces me carcome tanto que me pongo físicamente violenta con los que amo. Por mucho que diga ‘lo siento’, es algo que nunca podrán olvidar».

Consultados por el lugar de la música y el proceso creativo en su hija, sus padres han considerado: «No sabemos con certeza si componer se convirtió o no en una catarsis para Amy, pero ciertamente fue un proceso creativo al que volvió una y otra vez en sus periodos más felices, así como en sus momentos más oscuros de adicción».

Desde la editorial definen el volumen como un «tributo íntimo» en el que «destaca su increíble talento para escribir, su ingenio, su encanto y su deseo de vivir».

Comentarios

Comentarios