Juegos Evita Urbanos 2023: La Pampa ganó medallas en skate y el básquet femenino juega la final

El equipo Sub 14 de La Pampa venció a CABA en semifinales y este domingo buscará el primer puesto de la competencia que se hace en Tecnópolis. Además, los pampeanos ganaron dos medallas en skate para la delegación de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa.

En la modalidad 3×3, las Sub 14 superaron a las porteñas 7-6 y ahora enfrentarán a Entre Ríos en la definición; mientras que las Sub 16 perdieron con Santa Cruz 8-7 y buscarán el tercer puesto frente a Mendoza. Entre los varones, el Sub 16 superó a Chaco 15-10 y cayó ante Mendoza 21-11.

La jornada del sábado también marcó el cierre del skate, con presencia pampeana en los podios: Briana Pallarola fue subcampeona en damas y Benjamín Weinmeister tercero en caballeros.

Además, en Escalada, Valentín Andrés Alzamora terminó en el puesto 23º de la clasificación masculina y Pilar Teso Arpigiani 17ª y Amanda Maitía 18ª en la femenina.

La competencia, que cuenta con la participación de más de 1000 deportistas de todo el país, concluirá este domingo.

Comentarios

Comentarios