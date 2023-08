Atletas de Castex relataron la “increíble experiencia” de correr la Media Maratón de Buenos Aires

Atletas de Eduardo Castex participaron –el domingo- en la Media Maratón de Buenos Aires, donde largaron más de 23.000 runners de varios países del mundo. Darío Seisdedos y Raquel Del Moral coincidieron que participar en esta prueba atlética es “una experiencia increíble” que se “disfruta” con mucha “adrenalina”.

Entre los castenses que largaron en la media maratón están Darío Seisdedos, Raquel Del Moral, Lorena Piorno, Yanina Monarde, Lali Alonso, Silvio Villalva, Fabricio Robles, Valeria Priotti y Liliana Moyano, entre quienes se pudo confirmar.

Con la entonación del himno nacional y una bandera nacional gigante, la largada y la llegada estuvo en Figueroa Alcorta y Dorrego, y después los atletas atravesaron el Cabildo, la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana, el Planetario, la Facultad de Derecho, el Obelisco y la Avenida 9 de Julio, entre otros sitios turísticos.

“UNA CARRERA HERMOSA”

Raquel Del Moral participó en tres ediciones. “Es una carrera para disfrutar cada instante y genera una gran adrenalina ver más de 20 mil personas con las mismas remeras desde las 6 horas, y la largada es una experiencia hermosa”, destacó en Radio DON 101.5 Mhz.

La entrevistada resaltó que este quizás sea “el único deporte donde podes participar con los mejores del mundo”, e indicó que en cada edición arriban más extranjeros. “Algunos no son atletas de elite, pero les gusta participar en esta carrera”, explicó.

“EXPERIENCIA INCREÍBLE”

Por su parte, Darío Seisdedos consideró que fue “una experiencia increíble”. “Largamos más de 20 mil atletas y te lleva más de 2500 o 3000 metros, poder encontrar el ritmo de carrera y después te podes soltar. Atravesas el centro porteño, que es una belleza para recorrerlo corriendo y encima nos tocó un día muy lindo y no había viento”, destacó en Radio DON 101.5 Mhz.

El castense, actualmente radicado en Santa Rosa, indicó que después del retiro de la fuerza policial, se volcó a una práctica más intensiva del atletismo. Actualmente entrena con el grupo Esperanza Sport que dirige Gustavo Alzugaray y también concurre a un gimnasio. “

“No soy un atleta con una condición física privilegiada para una performance de elite, pero me entrenó como si fuera un atleta de elite, porque me gusta y para mí no es ningún sacrificio. Hay que ser constante y tener disciplina para mejorar los tiempos y no lesionarte”, narró.

Comentarios

Comentarios