Nueva York huele a porro: Insólitas quejas en el US Open por el fuerte olor a marihuana

El US Open, el último Grand Slam de la temporada, se está destacando no solo por el gran nivel mostrado en su primera semana de actividad, sino por el intenso olor a marihuana que huelen los jugadores en los courts del histórico complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center.

La tenista griega Maria Sakkari (octava preclasificada), por ejemplo, le confirmó al juez de silla que sentía un fuerte olor mientras disputaba su partido: “El olor, oh Dios mío… Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”, indicó.

En ese sentido, la jugadora ratificó una vez culminado el juego que “era cannabis. No me afectó de ninguna manera, fue sólo un comentario, no tiene nada que ver con el partido. En el entrenamiento, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera. No lo pensás, lo único que te importa es ganar el partido. No le presté mucha atención”.

En sintonía, el francés Adrian Mannarino, 22° preclasificado, también opinó al respecto luego derrotar al japonés Yosuke Watanuki en el court 9 y deslizó: “Hay que afrontarlo, es cierto que no es agradable el olor. En las cuatro esquinas de la cancha hay olores ligeramente diferentes. Puede ser hierba por un lado, mierda por el otro… No es necesariamente fácil, pero hay que hacerlo”.

Fumar marihuana es legal en Nueva York

Vale precisar y recordar que el consumo de cannabis recreativo es legal para los adultos en Nueva York. En ese sentido, fuentes oficiales señalan que los mayores de 21 años o más pueden “fumar o vapear” el cannabis cualquier sitio donde se permita fumar tabaco.

Por si fuera poco, a comienzo del 2021, Nueva York se sumó a otros 14 estados de los Estados Unidos que ya permitían el uso de dicha sustancia. Fue el propio gobernador local, Andrew Cuomo, quien promulgó la reforma, en lo que consideró “un día histórico”.

El antecedente de Nick Kyrgios

El año pasado, el reconocido tenista Nick Kyrgios se mostró molesto por sentir olor a marihuana mientras disputaba su partido ante Benjamin Bonzi: “La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado me cuesta respirar y la marihuana, posiblemente, no sea algo que quiero respirar entre puntos”, declaró en su momento el australiano.

Comentarios

Comentarios