Verstappen hace historia en la F1 con nuevo récord de victorias consecutivas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) estableció un nuevo récord de diez victorias consecutivas en la Fórmula 1, al ganar este domingo el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, donde sepultó las esperanzas de victoria de Ferrari luego de la pole position lograda por el español Carlos Sainz.

La escudería austríaca se hizo del 1-2 de la carrera con el mexicano Sergio «Checo» Pérez como primer escolta, por delante del piloto madrileño, que se mantuvo en el podio tras una tenaz pelea con su coequiper, el monegasco Charles Leclerc, en las últimas vueltas.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb

— Formula 1 (@F1) September 3, 2023