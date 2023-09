Israel: Logran cultivar embriones humanos sintéticos generados sin óvulos ni esperma

Un equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias logró desarrollar modelos completos de embriones humanos a partir de células madre cultivadas en laboratorio, es decir, sin necesidad de óvulos ni esperma, y cultivarlos fuera del útero hasta el día 14, informó hoy el centro científico israelí.

«Los modelos de embriones sintéticos presentaban todas las estructuras y compartimentos característicos de esta etapa, incluyendo placenta, saco vitelino, saco coriónico y otros tejidos externos que aseguran el crecimiento dinámico y adecuado de los modelos», precisó hoy el Instituto Weizmann a través de un informe.

Este desarrollo es un gran avance de la ciencia, cuyo antecedente directo es un estudio de especialistas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, según el cual lograron el desarrollo de embriones sintéticos originados de células madre que «llegaron al inicio de una etapa crucial en el desarrollo conocida como gastrulación».

La investigación de ese momento se presentó en la reunión anual de la Internacional Society for Stem Cell Research, pero no fue publicada aún, ni revisada por otros científicos.

En este sentido, el centro de investigaciones científicas apuntaron que los «agregados celulares derivados de células madre humanas en estudios anteriores no podían considerarse modelos de embriones humanos genuinamente precisos, porque carecían de casi todas las características definitorias de un embrión postimplantación».

En particular, remarcó que «no contuvieron varios tipos de células que son esenciales para el desarrollo del embrión, como las que forman la placenta y el saco coriónico. Además, no tenían la organización estructural característica del embrión y no revelaban capacidad dinámica para avanzar a la siguiente etapa de desarrollo».

Dada su auténtica complejidad, los modelos de embriones humanos obtenidos por el grupo del Instituto, liderado por Jacob Hanna, abren la puerta a una oportunidad «sin precedentes para arrojar nueva luz sobre los misteriosos orígenes del embrión».

En 2013, el equipo de Hanna fue el primero en comenzar a describir métodos para generar células madre humanas vírgenes y desde ese momento continuó con investigaciones que profundizaron y mejoraron esos métodos, que son el núcleo del proyecto actual, a lo largo de los años.

