Estudiante de la UNLPam participa en “Got Talent Argentina” interpretando “Café la humedad”

Valentina Etchebest interpretó “Café La Humedad” y fue seleccionada para participar en el programa “Got Talent Argentina” de Telefe. La joven estudia inglés en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y canta desde los 8 años.

Valentina Etchebest (18 años), pasó el casting y fue seleccionada para seguir en el programa que conduce Lizy Tagliani por Telefé.

“Estoy muy contenta, todo fue hermoso. Fui a grabar a fines de mayo, me trataron re bien. Y cuando salí en la tele fue un poco sorpresa, porque yo no sabía que me iban a pasar ese día”, contó Valentina, estudiante de Inglés en la UNLPam y artista desde muy pequeña.

“Canté Garganta con Arena, que fue el primer tango que canté, cuando tenía 8 años, en 2013. Empecé a cantar folclore y en un viaje escuché un CD de Cacho Castaña y me gustó Garganta con Arena. Después llegué a casa y empecé a escuchar a “El Polaco” Roberto Goyeneche, y ya seguí con el tango”, le contó al periodista Daniel Lucchelli en una emisora santarroseña.

TRAYECTORIA

“Más o menos a los 5 años comencé a cantar. Primero las canciones de los dibujitos, luego folclore y a los 8 arranqué con el tango. Estoy estudiando canto y la licenciatura en inglés en la Universidad Nacional de La Pampa”, añadió.

“A mí me gustaría vivir del tango, poder viajar, conocer distintas partes del mundo y cantar en distintos países”, dijo.

GIRAS INTERNACIONAALES

Valentina ya hizo tres giras internacionales como cantante: “con el tango ya fui a España, Francia, Italia, Suiza y Polonia. Pero me gustaría seguir viajando, cantar con una orquesta, conocer otros artistas del mundo”, resaltó.

“En abril de este año saqué mi primer CD, se llama Amar y callar. Son 13 temas en guitarra y el último con bandoneón. lo hice con Tony Gallo. Son trece temas en guitarra excepto Sin Palabras que es en piano y con bandoneón también”, contó.

En el disco canta Amar y Callar; Quiero verte una vez más; Besos brujos; Chiquilín de Bachin; La pulpera de Santa Lucía; Padre Nuestro; Niebla del Riachuelo; Oro y gris; Será una noche; Ventanita florida; Oro y plata; Sin Palabras; y La pastora.

