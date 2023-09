Coparticipación: Intendentes de JxC se reunirán con diputados para analizar el Fondo Adicional

Los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) acordaron ayer en Eduardo Castex que solicitarán una reunión a los bloques de legisladores provinciales para transmitir «inquietudes» sobre la incorporación del Fondo Adicional de Distribución Poblacional en la Ley de Coparticipación.

Los voceros indicaron que la reunión sería «la próxima semana en Santa Rosa», pero el intendente de Victorica, Hugo Kenny, deslizó que «lo ideal sería una reunión con todos los bloques legislativos», incluidos los integrantes de la bancada del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa).

La reunión de los intendentes de JxC se desarrolló ayer en las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex, con la presencia de 24 jefes comunales -entre los que están en funciones y algunos electos en las elecciones de mayo-, que debatieron sobre el fondo adicional de $ 3.500 millones, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, para ser incorporados en los recursos coparticipables del año próximo; y la incorporación de trabajadores en las plantes permanentes de comunas donde los intendentes finalizan sus mandatos.

La intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, consideró que se desarrolló «una muy buena reunión de trabajo» donde se debatió sobre la Ley de Coparticipación y el ingreso masivo de trabajadores municipales en la planta permanente.

Mientras que el intendente electo de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, indicó que se analiza para próximas reuniones ampliar la convocatoria a jefes comunales de partidos vecinalistas para «analizar conjuntamente distintos temas municipales».

Reunión con diputados.

Después de dos horas de debates internos, los voceros Darío Monsalvo -intendente electo de Doblas-, Raúl Spir -General San Martín-, Mónica Curutchet -Eduardo Castex-, Hugo Kenny -Victorica-, Gustavo Salvadori -Ingeniero Luiggi- y Leonel Monsalve -intendente electo en 25 de Mayo-transmitieron a la prensa local las conclusiones del encuentro.

«En la próxima reunión transmitiremos a los diputados provinciales nuestras inquietudes y recepcionaremos sus análisis. El encuentro sería en Santa Rosa quizás la próxima semana», anticiparon, e indicaron que el encargado de coordinar el encuentro será el doblense Darío Monsalvo.

El victoriquense Hugo Kenny se explayó sobre la incorporación del fondo adicional en la Ley de Coparticipación. «Analizamos el actual proyecto que está en la Cámara de Diputados y la postura que tenemos la mayoría de los participantes es que un cambio con un aumento de la masa coparticipable es el camino, pero quedan otros temas por resolver en nuestra Ley de Coparticipación», expresó.

Según Kenny, la legislación pampeana «es la única del país que tiene una característica tan particular donde la mayoría de la plata se distribuye por la misma plata que generan los pueblos, y eso por ahí genera inequidad entre pueblos que tiene más ingresos y los que tienen menos recaudación, o que tienen alternativas de recaudación distinta a las otras comunas».

Admitió que esta modificación «algo corrige», pero sostuvo que no soluciona «el fondo de una ley que no debería estar en vigencia, para que haya equidad entre los pampeanos y no haya diferencias entre pueblos ricos y pueblos pobres».

Plantas municipales.

Por su parte, el intendente electo en Doblas indicó que analizaron la temática referida a las plantas permanentes municipales, para «tener un panorama de los distintos regímenes y encuadres que hacen al empleo público».

El sureño indicó que aspiran «encontrar la mejor forma de asegurar los derechos laborales de los trabajos y ser absolutamente responsables con los fondos públicos y no comprometer las gestiones municipales».

Por su parte, el luiggense Salvadori consideró que en la comuna norteña «tenemos una importante carga de empleados en el municipio, que ahora tenemos que comenzar a reacomodar y analizar en qué situación se encuentra cada trabajador».

