Coco Gauff, la joven que heredó a Serena Williams y ahora festejó en el US Open 2023

Con una emocionante remontada ante su gente, la estadounidense Coco Gauff venció este sábado a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del US Open, alzando su primer trofeo de Grand Slam a sus 19 años.

Gauff fue capaz de levantar un set en contra ante Sabalenka, la próxima número uno mundial, hasta vencer por 2-6, 6-3 y 6-2 en medio del júbilo de los 23.000 fanáticos de Nueva York que alentaron con fuerza a su joven figura.

En su segundo intento en una final grande, Gauff se erigió en la estadounidense más joven en ganar el US Open desde su ídola Serena Williams en 1999.

La jugadora afroestadounidense ha cargado con el peso de las comparaciones con la legendaria Williams, retirada un año atrás en este mismo escenario, desde que irrumpió en el circuito con 15 años.

Este sábado dio el salto definitivo a la élite con una exhibición de juego y carácter frente a la temible Sabalenka, la próxima jefa del ranking WTA.

The championship moment as heard on US Open radio 🎙️⤵️ pic.twitter.com/PzB4dTTQJo

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023