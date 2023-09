Intendentes de JxC: «Milei sería catastrófico para la sociedad argentina»

Dos de los referentes de los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC), Hugo Kenny (Victorica) y Abel Sabarots, transmitieron sorpresa y preocupación por la performance que tuvo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en las elecciones PASO de agosto. Para Kenny un eventual gobierno del libertario «podría ser catastrófico para la sociedad argentina», mientras que Sabarots opinó que respeta el voto de la ciudadanía, pero consideró que los argentinos «no podemos saltar al vacío con quien pregona la casi desaparición del Estado, cuando necesitamos más que nunca el Estado».

Los jefes comunales del frente, que integran entre otros la UCR y el PRO, se reunieron -el jueves- en el Centro Cultural Municipal de Eduardo Castex (CCM) para tratar temas de gestión, y oficialmente no emitieron un pronunciamiento político.

Kenny consideró que en estos momentos el país «no está para cambios bruscos como plantea el candidato que sacó mayor cantidad de votos en las PASO, y (un gobierno del candidato de LLA) podría ser catastrófico para la sociedad argentina».

Por su parte, Sabarots manifestó que en las PASO la ciudadanía votó «con bronca» porque desde la política «hubo muchas cosas que no hemos podido resolver en 40 años de democracia», pero sostuvo que esas deudas «no debe ser el motor para el proceso de transformación que debe tener el país».

«Respeto el voto del ciudadano, pero no podemos saltar al vacío con quien pregona la casi desaparición del Estado, cuando necesitamos más que nunca el Estado, racionalizado, eficiente y modernizado», enfatizó.

«METE MIEDO”

Para Kenny, algunas propuestas de Milei son temerosas. «Mete miedo una propuesta tan drástica como dolarizar», dijo. Por su parte, Sabarots también transmitió preocupación por la famosa frase de incendiar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o «la grandilocuente» propuesta de dolarizar la economía argentina. «Hay 180 países en el mundo que tienen bancos centrales, no creo que el mundo esté equivocado, difícilmente el problema sea el Banco Central, sino cómo usamos el Banco Central».

El jefe comunal sureño opinó que la clase dirigente y los medios de comunicación «debemos ser más agudos para explicar que muchas son propuestas que serían dar un paso al vacío». «Entiendo que hay un factor enojo porque no alcanza la plata, pero esperamos que desde la militancia podamos explicar y todos pensemos conscientes el voto para las elecciones presidenciales», agregó.

Kenny coincidió que en octubre la ciudadanía debe «votar con inteligencia y no con el sentimiento de bronca y malestar que muchos tenemos, porque desde hace tiempo que no venimos bien, pero no es ese el camino más cuerdo o criterioso para cambiar».

«Los dos frentes políticos más importantes estamos trabajando para explicar a la ciudadanía que en ambos casos tenemos propuestas y tenemos equipos en los distintos niveles de gobierno para buscar salidas a esta situación tan difícil», destacó Sabarots.

SIN APOYO OFICIAL A BULLRICH

Los más de veinte jefes comunales -en funciones y electos en las elecciones de mayo- que se reunieron en Eduardo Castex no pronunciaron un apoyo explícito para la candidata presidencial Patricia Bullrich (JxC).

En la conferencia de prensa, los voceros evitaron hablar de la campaña proselitista para las elecciones de octubre, e indicaron que solamente se abordaron temas «de gestión». Tampoco hubo, finalizado el encuentro, un documento de apoyo para la fórmula Bullrich-Petri.

Los intendentes entrevistados prefirieron no pronunciarse sobre «temas políticos», y también descartaron que estos encuentros de jefes comunales persigan la conformación de una «liga de intendentes» dentro de JxC. Es más, algunos indicaron que en medio de un calendario de elecciones presidenciales, no era conveniente abordar «estos temas» que serán parte «de la agenda futura».

Comentarios

Comentarios