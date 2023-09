Yorgos Lanthimos ganó el León de Oro del Festival de Venecia por «Pobres criaturas»

El cineasta griego Yorgos Lanthimos se llevó el premio principal del 80mo. Festival Internacional de Cine de Venecia por su película «Pobres criaturas», mientras que el italiano Matteo Garrone ganó el galardón a mejor director por su drama «Io capitano».

La fábula feminista protagonizada por Emma Stone y Mark Ruffalo se impuso en la gala de premiaciones con el León de Oro a la mejor película, en tanto que el drama de temática migratoria le dio a Garrone un nuevo galardón.

Por su parte, la debutante Cailee Sapeny ganó el premio a la mejor actriz por su papel de Priscilla Presley en «Priscilla» y Peter Sarsgaard se llevó el reconocimiento al mejor actor por «Memory».

La contendiente argentina en el festival, «El rapto», de Daniela Goggi, compitió en la categoría Horizontes Extra, donde triunfó «Felicità», de la italiana Micaela Ramazzotti.

«Poor Things», tal el nombre original en inglés de la cinta de Lanthimos, consiste en una fábula feminista fantástica en la que una mujer es reanimada por un científico victoriano al estilo Frankenstein, encarnado por Willem Dafoe.

Al recibir el premio principal, Lanthimos dijo que tomó mucho tiempo hacer la película, la primera desde su multipremiada «La favorita» (2018), «hasta que el mundo, nuestra industria, estuvo listo para esta película», tras destacar el rol protagónico en su cinta de Stone.

Otros galardones incluyeron a la directora polaca Agnieszka Holland, que ganó un premio especial del jurado por «Green Border», su desgarrador drama sobre la difícil situación de los refugiados atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

Por otra parte, Alex Braverman se llevó el premio al mejor documental por «Thank You Very Much», que analiza la carrera del legendario comediante Andy Kaufman, mientras que «Love Is a Gun», el debut como director del actor taiwanés Lee Hong-chi, ganó el premio León del Futuro a la mejor ópera prima.

