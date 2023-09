González: «Si Ziliotto se pone al frente de la campaña, todos nos tenemos que encolumnar»

«Si el gobernador Sergio Ziliotto dijo que se pondrá al frente de las elecciones nacionales, todos los sectores (internos) se deben sumar para acompañar a los candidatos de Unión por la Patria (UxP) porque acá hay una cuestión superadora que es la definición del modelo de Estado que gobernará durante los próximos años a los argentinos», sostuvo ayer el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Julio González.

El entrevistado admitió que existe «descontento social» porque la difícil situación económica actual, pero planteó que esto «no debe impedir que se reconozcan los beneficios y derechos que genera un Estado presente que acompaña a todos los sectores sociales».

El ex intendente castense consideró que los pampeanos «deben hacer propios» algunos de los ejes que planteó Ziliotto en la nota de opinión que publicó el sitio Letra P. Así indicó que ya quedó demostrado que cuando el Estado no tiene un rol activo, rige la denominada «Ley de la selva», donde «los poderosos dominan a los sectores desprotegidos». Hizo hincapié que en las elecciones de octubre están en juego las conquistas que logró la democracia en estos últimos 40 años, pero también la integridad nacional y la representatividad política, para garantizar quienes administrarán los recursos naturales de los argentinos. Y realizó un fuerte llamamiento para rechazar «los intentos» de «algunos modelos» que se plebiscitarán, donde consideran que todo gira «en torno a la Ciudad de Buenos Aires».

González realizó un llamamiento interno. «El planteo que realizó Ziliotto lo suscribo totalmente, y está trasmitiendo que se pone al frente de la campaña, y dentro del peronismo tenemos que acompañar a quien hace unos meses obtuvo el apoyo del pueblo pampeano para que continúe desarrollando un modelo de Estado presente», expresó.

-¿El planteo es dejar de lado alguna diferencia interna y salir a militar para los candidatos de UXP?

-Acá hay una cuestión superior porque se discuten modelos de país y roles del Estado. Creemos que el Estado siempre debe intervenir de manera virtuosa, no solo en la economía sino para garantizar derechos esenciales de los servicios básicos como la salud y la educación. También continuar con esa intervención virtuosa para acompañar a los sectores productivos, ahondando la sinergia público-privada, porque reconozco la incidencia del sector productivo privado en todas sus ramas. Acá el gobierno provincial dio muestras de acompañamiento con incentivos y subsidios de tasas para que todos los sectores puedan seguir funcionando en contextos difíciles como la pandemia o en estos momentos.

-¿El desprestigio al rol del Estado y a la dirigencia política fue lo que definió el voto de algunos sectores en las últimas elecciones PASO?

-Hay un descontento social e insatisfacción en la sociedad por la actual situación económica, pero esto no tiene que obstaculizar o impedir que se reconozca los beneficios y derechos que genera un Estado presente. Acá el Estado debe intervenir de manera virtuosa, se deben corregir o actualizar algunas funciones, pero la solución para los argentinos y pampeanos no pasa por la desaparición del Estado, porque las conquistas sociales han provocado mejor calidad de vida. Pero, debemos estar alerta, porque casualmente, o no tan casualmente, hoy vemos que esos discursos provienen de quienes proponen algunas viejas recetas y no podemos olvidar que esos modelos solamente han provocado beneficios para unos pocos y perjuicios para gran parte de los argentinos.

