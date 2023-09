Lanús: Kinesiólogo fue descubierto abusando de una mujer de 85 años con Alzheimer

«Cuando abrí la cámara de la habitación, creí que no era esa la casa. Porque, sinceramente, me shockeó. Veía a mi mamá sin su ropa interior, y al kinesiólogo también. No lo podía creer», sostuvo Cristina, la hija.

Además, agregó que si bien la cuidadora de la paciente estaba en el hogar, se encontraba en otra habitación al momento de los hechos, y que usualmente cuando el kinesiólogo ingresaba «siempre cerraba la puerta»; y ellas confiaban en él.

«Cuando vi lo que estaba pasando, la cuidadora le avisó al hombre que yo estaba yendo, y él se puso nervioso y salió a las apuradas de la casa», agregó.

La mujer de 85 años fue analizada por una perito médica, que determinó un cuadro compatible con demencia senil.

En su relato, la víctima reconoció a Díaz como su “masajista”. No recordó el presunto abuso y afirmó que el hombre se fue apurado ese día, sin saludar.

Por su parte, el hombre fue detenido luego de que el personal de la Comisaría de la Mujer ayudara a Cristina a realizar la denuncia. A su vez, también la ayudaron a calmarse, y la contuvieron lo necesario tras pasar varias horas en shock por el aberrante hecho.