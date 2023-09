Ziliotto entregó 46 créditos para emprendedores de 12 localidades y tres viviendas en Trenel

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este miércoles en Trenel el acto de entrega de 46 créditos de Promoción Económica por más de 52 millones de pesos para emprendedores y Pymes de 12 localidades de La Pampa. Además, se entregaron tres viviendas -dos para personas mayores y la restante de servicios para un agente policial-.

El mandatario pampeano ratificó su defensa sobre el rol del Estado: «tenemos muy en claro que hay gente que no la está pasando bien, pero le podemos garantizar que la única manera de seguir adelante, más allá de cualquier ideología, es con un Estado presente, porque el mercado no nos va a dar nada, no va hacer viviendas, hospitales o rutas y no va a financiar la actividad productiva», afirmó.

LOS BENEFICIARIOS DE LOS CRÉDITOS ENTREGADOS

Durante el acto realizado en Trenel se entregaron 46 créditos de la Ley 2879 de Promoción Económica por un total de $ 52.442.000 con el siguiente detalle:

-4 Alta Italia por 3.200.000 de pesos para Guillermo Carlos Bezzonne, Alexis Pérez, Alcira Noemí Peralta y Amalia Marina David.

-4 de Arata por $4.600.000 para Zacarías Fernández, Michelle Melanie Masante, Florencia Soledad Acuña y Oscar Antonio Cena.

-6 de Caleufú por $5.300.000 para Adrián Ezequiel Cabeza, Brian Fantii, Enzo Leonel Grosso, Esteban Oscar Bazán, Pedro Nieto, Alberto Bartolomé Lamberto.

-1 de Conhello por $800.000 para Miguel Alberto Pino.

-3 de Eduardo Castex por $3.100.000 para Analía Schmidt, Jorge Alberto Tamagnone y Albaro Pedro Omar Sánchez.

-5 de Embajador Martini por $6.400.000 para Emiliano Hernán Beraudo, Amalia Aime, Gustavo Ariaudo, Daniel Castagno y Rosana Santillán.

-6 de Trenel por $5.700.000; Javier Horacio Cantoni, Marisa Luciana Schattenhofer, Jesús Javier Tassone, Juan Pérez, Gustavo Fabián Torrejón y Carlos Darío Allara.

-3 de Intendente Alvear por $2.400.000 para Carlos Ernesto Buquicchuo, Franco Cuadrado y Pablo Esteban Gómez.

-7 de Bernardo Larroudé por $11.200.000 para José Luis Tejo, Emiliano Videla, Claudia Delfino, Eliana Belén Fredes, Roberto Jesús Cortina, Damián García y Verónica Daniela García

-5 de La Maruja por $7.150.000 para Anabella Bustos, Shelia Orosco Rosas, Pablo Nicolás Arce, Julio Daniel Villegas.

-1 de Lonquimay por $1.600.000 para Martin Campos

-1 de Villa Mirasol por $992.000 para Nilda Haideé Klein

Los créditos tienen el objetivo de fortalecer y expandir la economía local de los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia de La Pampa.

Los fondos son enviados por el Ministerio de la Producción y están orientados a la creación y/o radicación de nuevas empresas o emprendimientos, al apoyo al desarrollo, crecimiento y/o transformación de aquellos existentes y a la promoción económica local, regional y provincia.

