Alumnos de Santa Rosa reclamaron a Travel Rock por un viaje de egresados

Alumnos y alumnas del colegio secundario IPEM se manifestó –este jueves- frente a las oficinas de la reconocida empresa de viajes Travel Rock para pedir por respuestas ya que aún no tienen una fecha confirmada para su viaje de egresados a Bariloche.

Los estudiantes encabezaron una sentada en la sede que la empresa tiene en la calle Mitre de Santa Rosa y manifestaron su enojo al que calificaron como una «falta de respeto» por parte de la firma que está bajo la lupa desde hace un tiempo no solo por alumnos de este colegio sino también de otras instituciones, publicó el diario La Arena.

«Íbamos a viajar mañana (por este viernes) y todavía estamos acá, sin saber nada, sin tener ningún tipo de respuestas», dijo Joaquín, uno de los alumnos, en Radio Noticias.

Los chicos sostuvieron que pagan el viaje desde 4º año y que no hay retrasos ni ninguna anomalía.

«Nos vinimos a quejar porque le escribimos por nuestro viaje y nunca nos respondieron, dijeron que una madre se comunicó, pero no es cierto, no nos quieren dar ningún papel, ningún documento, y no sabemos absolutamente nada de las reservas», sostuvo Joaquín al completar que «venimos desde 4 año haciendo las cosas bien, y estas son cuestiones que realmente nos joden».

Hace poco trascendió que algunas familias alertaron sobre la empresa Travel Rock, que se especializa en viajes de egresados, especialmente a Bariloche, y tiene presencia internacional. Según indicaron, hubo postergaciones de fechas y ante las consultas de las familias, desde la firma que tiene sucursal en Santa Rosa “no hubo respuestas”.

