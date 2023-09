«Lando», del universo de «Star Wars», ahora será una película

«Lando», que se encuentra en etapa de preproducción y se centra en aquel popular personaje del universo de «Star Wars», encarnado nuevamente por Donald Glover luego de ser interpretado en las películas originales por Billy Dee Williams, sigue su desarrollo pero ya no en forma de serie, como había sido concebido orginalmente, sino como una película.

La noticia fue confirmada por voceros de Lucasfilm al sitio especializado Variety, luego de que Stephen Glover, hermano del futuro protagonista, dijera recientemente en un podcast que «la idea ahora mismo es hacer una película», aunque por el momento, debido a las huelgas simultáneas de los sindicatos de Guionistas y de Actores, no se avanzó sustancialmente en el proyecto.

En julio pasado había trascendido que los hermanos Glover reemplazarían al realizador Justin Simien -que viene de estrenar hace poco el filme «Mansión embrujada»- como encargado de los libretos de la producción, que se anunció inicialmente en diciembre de 2020 como una miniserie.

La historia girará alrededor de Lando Calrissian, que debutó en la saga creada por George Lucas con «Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca» (1980), donde se lo presentó como el carismático administrador de una ciudad flotante y el antiguo dueño del famoso Halcón Milenario, la nave de su viejo amigo Han Solo (Harrison Ford).

Luego, Billy Dee Williams volvió al papel en «Star Wars: Episodio VI – El regreso del Jedi» (1983), ya convertido en un general de la Alianza Rebelde que peleaba contra el Imperio Galáctico y el poderoso Darth Vader, y 36 años después repitió en «Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker».

En el mientras tanto, el actor y músico Donald Glover -conocido por su trabajo en series como «Community» y «Atlanta»- se puso en la piel de Lando para la no muy bien recibida «Solo: Una historia de Star Wars» (2018), dirigida por Ron Howard, donde daba vida a la versión más joven que será explorada con mayor profundidad en la futura película.

En abril pasado y en diálogo con la revista GQ, Glover había adelantado que «Lando es el encanto encarnado» y «una suerte de inconformista»: «Ya no sé si hay muchos de esos. Es difícil tener labia hoy en día. ¿Dónde está el límite? También ahí es donde está el peligro. ¿Cuánto podés acercarte sin tropezarte?», dijo.

«Me encantaría interpretar a Lando otra vez. Es divertido ser él, sólo tiene que ser de la manera correcta. El tiempo es oro, y en los últimos años, con esta pandemia, la gente realmente experimentó el tiempo, se dieron cuenta de que es valioso, que tenés sólo una cantidad. No me interesa hacer nada más que sea una pérdida de tiempo o sólo un cheque. Preferiría pasar mi tiempo con personas que disfruto, y creo que puede ser. Lando es definitivamente alguien con quien me gustaría estar», concluyó.

