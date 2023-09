Santa Rosa: La captó en una iglesia, dice ser “un enviado de Dios” y quedó presó por abuso económico

Un hombre de 38 años fue detenido por el presunto abuso económico de una adulta mayor de 86 años a la que captó en una iglesia, haciéndose pasar por “un enviado de Dios en la tierra”. El hecho salió a la luz a raíz de una denuncia del propio hombre, por la “desaparición” de la víctima.

Fuentes de la investigación dijeron que “una persona mayor de 86 años domiciliada en la calle Rucanelo al 3600, vive allí con alguien que no es de su familia”, e indicaron que en principio el hombre “se hace pasar por enviado de Dios, la capta esta mujer en una iglesia, y a partir de esa situación se instala en su casa hace unos cinco o seis meses”.

Las fuentes consultadas añadieron que “en este tiempo, que el hombre convivió con la señora, todos los bienes de la mujer pasaron a estar a nombre de él. Por lo que se lo detuvo, y se está investigando la situación. Pero todo salió a la luz a las 00:30 del jueves madrugada, con lo cual llevamos 24 horas de investigación, no mucho más, aunque si hemos colectado bastante información”.

Por otra parte, los voceros señalaron que “había una denuncia previa de una cuidadora de la mujer que había sido contratada por esta persona. A ella se la estará entrevistando durante la mañana de este viernes. La cuidadora advirtió que había ahí algo raro, había hecho la denuncia, ingresó por la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público Fiscal en los últimos días de agosto. Fue todo muy reciente también, entonces tampoco habían existido grandes avances en la investigación”.

Supuesta desaparición.

El hecho sale a la luz con mayor claridad a partir de que el mismo hombre, denuncia la presunta desaparición de la mujer. Ante esta situación la policía empieza a intervenir, y llega la mujer, que nunca salía sola, en un taxi al domicilio.

“Esta vez salió sola, aprovechó que él no estaba para salir, a ver una abogada dijo ella. En realidad no era una abogada, es la única familia de la red que tiene el hombre, que en realidad son sus ex suegros. La señora había asistido al lugar para decirles que quería que él se fuera de la casa, que le estaba sacando las cosas, que no sabía lo que había hecho con los bienes”, explicaron, aclarando que se trataba “de un caso de abuso económico de una adulta mayor”.

Al hombre se le dictó una prisión preventiva por el término de 45 días. Es oriundo de Glew, una localidad del partido de Almirante Brown al sur del Gran Buenos Aires. “Según él mismo dijo, hace 20 años que está acá, en Santa Rosa. Su familia vive toda en Glew”, concluyeron.

