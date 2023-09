Conceden la excarcelación al polista que atropelló y mató a un joven en Retiro

El juez Carlos Manuel Bruniard concedió hoy la excarcelación al polista Cruz Novillo Astrada, quien atropelló y mató con su camioneta 4×4 a un joven en el barrio porteño de Retiro. Según fuentes judiciales, además “dieron negativos” los exámenes de alcoholemia y de estupefacientes realizados sobre muestras de sangre y orina de Novillo Astrada.

Bruniard dispuso la “inmediata libertad” del hombre, quien había sido alojado en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad.

Esta tarde, Cruz Novillo Astrada declaró por Zoom ante el juez Carlos Bruniard, y luego su abogado, Rafael Cúneo Libarona, pidió la excarcelación de su defendido, quien está imputado por homicidio culposo.

«Contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa» y «negó su responsabilidad en el hecho», señaló una fuente que participó del trámite.

La justicia hizo lugar a la excarcelación solicitada por la defensa “con la obligación de someterse al proceso y caución juratoria de no obstaculizar la investigación y comparecer personalmente, el primer día hábil de cada mes ante el tribunal.

También deberá presentarse al llamado del tribunal, y denunciar toda circunstancia que lo obligue a cambiar domicilio, del que no podrá ausentarse por un lapso mayor a 24 horas” sin conocimiento del juzgado.

Además se dispuso que no podrá salir del país, por lo que ordenaron la retención de su pasaporte y “disponer de su inmediata libertad”.

Cúneo Libarona ha había afirmado que “está demostrada la impericia e imprudencia en el obrar del peatón”, y remarcó que “Cruz no tiene antecedentes penales».

Sobre el imputado, afirmó que “está muy triste, muy dolido, destrozado emocionalmente. Esto pudo haber sido una tragedia mucho más grande de lo que pasó porque de haber esquivado al peatón podría haber chocado contra la familia que venía al lado”.

El abogado sostuvo que su cliente se fugó inicialmente del lugar del siniestro porque la situación “le generó miedo, temor, pánico”, y “pensó que había más personas”.

“Si me bajo me fajan, me linchan”, manifestó el letrado respecto a lo que pensó el polista en el momento. No obstante, según su abogado, Novillo Astrada llamó “inmediatamente al 911”, cuando se fue del lugar.

“No sabía el estado de la persona accidentada”, dijo el abogado respecto a lo que le relató su cliente y agregó que, tras pasar por la casa de su madre, se presentó “espontáneamente en la comisaría”.

