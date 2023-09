Liga Patagónica: Halteristas pampeanos ganaron ocho medallas en Comodoro Rivadavia

Una delegación pampeana obtuvo ocho medallas en la quinta fecha de la Liga Patagónica que se disputó en Comodoro Rivadavia con la participación de halteristas de Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

La delegación compuesta por jóvenes de Santa Rosa, General Pico y Realicó, fue conducida por los entrenadores Mario González y Matías Ortega y el viaje formó parte del proceso de desarrollo de la disciplina que impulsa la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa, que aportó el transporte para el viaje.

En masculino, el equipo pampeano fue el mejor de la clasificación de la rama producto de haber obtenido dos medallas de oro y dos de bronce. Los oros los lograron Román Agüero en M61kg y Lautaro Krahn en M73 de Sub 15. En la misma categoría, pero en M81, Gianfranco Arriola fue bronce, lo mismo que Juan Manuel Alecha (M73) en Sub 20.

Sin obtener medallas, también participaron Tobías Britos Chico (M67) y Benjamín Andrade (M89) en Sub 17.

En femenino sumaron una medalla de plata y tres de bronce. La plata fue de Albertina Farías en Sub 20 M61, mientras que las de bronce las lograron Agustina Dumrauf en M49, Delfina Dumrauf en M71 y Lola Ponce en M59 en Sub 17. Además, Luz González Giles participó en Sub 12 M64.

