Un detenido en Bariloche por un caso de grooming a una menor pampeana

El Área de Trata de la Policía de La Pampa detuvo a un hombre de 35 años en la provincia de Río Negro, tras una investigación que se inició por grooming. Una comitiva lo trasladará -este jueves- para ponerlo a disposición de la Justicia pampeana.

La causa se inició hace unos meses atrás cuando los padres de una menor de edad radicaron una denuncia ante la sospecha de un caso de grooming. Se trata de un delito que consiste en «toda acción por la que una persona adulta contacta a una niña, un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología para atentar contra su integridad sexual».

Ante esto, la fiscal Verónica Ferrero y el Área de Trata de la Policía pampeana comenzaron a investigar. De esta manera, lograron llegar hasta un domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro).

Este miércoles se concretó un allanamiento junto a la delegación local de la Policía Federal. «Se secuestraron elementos tecnológicos, como celulares, notebooks y tablets, y se detuvo a un hombre que sería el victimario», detallaron fuentes policiales.

Las fuentes consultadas remarcaron la importancia de radicar la denuncia ante casos como este. «Muchas veces no se le da la importancia que tiene o no se visualiza la gravedad de la situación, pero es fundamental la denuncia porque todos estos hechos se investigan y no importa si el sospechoso es de otra provincia. También es importante no borrar los mensajes o el intercambio de imágenes, porque son los elementos de prueba necesarios».

