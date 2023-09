Un argentino figura entre los nominados para el Premio Puskás de la FIFA

El mediocampista argentino Álvaro Barreal, del FC Cincinnati de Estados Unidos, figura entre los once nominados para el Premio Puskás, que forma parte de la gala FIFA The Best y distingue al mejor gol de la temporada.

El futbolista surgido en Vélez Sarsfield resultó elegido por una volea de zurda desde la medialuna del área que se clavó en el ángulo superior derecho del arco del Pittsburgh Riverhounds, tras un tiro de esquina lanzado por su compatriota Luciano Acosta, en un partido de la US Open Cup disputado el 6 de junio pasado.

El Premio Puskás, que lleva ese nombre por los estéticos goles que marcaba el legendario delantero húngaro Ferenc Puskás, reconoce en esta ocasión a los tantos anotados entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Barreal, de 23 años, competirá con la colombiano Linda Caicedo (Selección Colombia), el paraguayo Julio Enciso (Brighton de Inglaterra), el coreano Seong-jin Kan (Selección de Corea del Sur), la australiano Sam Kerr (Selección de Australia), el uruguayo Brian Lozano (Atlas de México), el brasileño Guilherme Madruga (Botafogo de Brasil), el español Iván Morante (Ibiza FC de España), el kazajo Askhat Tagybergen (Selección de Kazajistán) y la brasileña Beatriz Zaneratto (Selección de Brasil).

Los fanáticos puede votar su gol preferido en el sitio web de la FIFA desde hoy hasta el próximo martes 10 de octubre. Esas elecciones y la consideración de un jurado de leyendas de la FIFA constituyen la metodología para definir al ganador, que será reconocido en la gala FIFA The Best, aún sin fecha determinada.

Los dos grupos de votantes del jurado tienen el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que integre cada grupo.

Los miembros del público inscriptos en FIFA.com como los FIFA Legends nominarán tres goles de la lista de once preseleccionados. Los tres goles nominados por cada miembro del jurado recibirán cinco puntos, tres puntos o un punto respectivamente.

El Premio Puskás se otorga desde 2009 y sólo fue ganado una vez por un argentino: el mediocampista Erik Lamela, con una espectacular rabona en un partido Tottenham Hotspur-Arsenal por la Premier League, se llevó la edición 2021.

Lionel Messi integró tres veces la terna final (2011, 2015, 2019) pero quedó tercero en la primera ocasión y segundo en las dos restantes.

Los otros futbolistas que se ajudicaron el galardón fueron el portugués Cristiano Ronaldo (2009), el turco Hamil Altintop (2010), el brasileño Neymar (2011), el eslovaco Miroslav Stoch (2012), el sueco Zlatan Ibrahimovic (2013), el boliviano Ramiro Gael Carunchio (2014), el brasileño Wendell Lira (2015), el malayo Mohd Faiz Subri (2016), el francés Olivier Giroud (2017), el egipcio Mohamed Salah (2018), el rumano Daniel Zsori (2019), el coreano Son Hueng-min (2020) y el polaco Marcin Olesky (2022).

Comentarios

Comentarios