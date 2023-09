Comercio de Castex realizó una campaña promocional con “mujeres y cuerpos reales”

Una comerciante castense lanzó una novedosa y concientizadora campaña publicitaria en las redes sociales, donde incluye como modelos a sus clientas y amigas para promocionar las prendas “en cuerpos reales que nos cruzamos todos los días en las calles de la localidad”. “Esto surgió porque, hace unos meses hice un ‘reel’ de Instagram donde contaba toda esto de la Ley de Talleres, y me sorprendió la repercusión que tuvo en las redes sociales, porque tuvo muchos comentarios positivos y otros nos indicaban que coincidían, pero seguíamos mostrando nuestras prendas con modelos profesionales, entonces decidimos mostrar a las mujeres reales con ropa de nuestro local”, explicó la también abogada Andrea Luz en Radio DON 101.5 Mhz.

La campaña refleja «un poco» la historia personal, porque «no todas las marcas se adaptan a los cuerpos que tenemos las mujeres y queríamos reflejar la identidad de nuestro local, porque decimos que tenemos variedad de talleres, pero nunca se ve plasmado en fotos».

Luz explicó que las mujeres de las fotos «son clientas, trabajan conmigo, son empleadas de comercio o profesionales que consumen nuestra indumentaria porque les gusta estar a la moda», pero «no son el estereotipo que vemos en las revistas, son las mujeres con cuerpos reales que cruzamos todos los días en las calles del pueblo».

«Nos encanta que la mujer pueda elegir la ropa, no que compre una prenda porque no encuentra su talle», destacó la propietaria del comercio De Amores Regalados, que este lunes inaugura una sucursal en Santa Rosa.

Y agregó que la sesión fotográfica «fue muy divertida» porque ninguna de las participantes «hizo modelaje o foto modelaje», lo cual requirió «de mucha paciencia» de la fotógrafa local Gisela Silvestro. Las mujeres eligieron prendas que «las identificara y les permitiera sentirse cómodas». «Estuvimos muchas horas y estamos vestidas con un solo look. No hubo cambios de modelos, porque nos parecía algo más sencillo, pero nos divertimos mucho y fue una linda experiencia», narró risueña.

-Es una campaña novedosa, pero fundamentalmente concientizadora.

-Refleja la vida real y un poco la historia de cada una, porque cuando sos más joven para poder encajar en los talles te sometes a cuidados estrictos para esta dentro de lo que la sociedad manda. Pero, llega un momento de la vida que elegís otra manera de vivir, porque no podés vivir siempre en función de las reglas que el estereotipo establece, porque en medio está tu propia vida y tu propio cuerpo. Lo que me pasaba a mí, lo empecé a sentir reflejado en las clientas. Y en base a eso empecé a buscar las marcas con las cuales me podía vestir yo, porque tengo marcas con las cuales no me puedo vestir, pero no puedo tener un comercio con ropa con la cual no me pueda vestir. Así empecé a buscar marcas con diseño, calidad y moda para cuerpos comunes y buscamos marcas que obviamente nos permitan estar a la moda.

-¿También esto demuestra que no hay control para que se cumpla la Ley de Talles?

-La ley de talles es complicada y no todas las marcas se adaptan. La mujer entra en un local y para que se pruebe una prenda, le damos el «L» de una marca y le tenemos que dar un «M» de otra, y sale del probador con cuatro talles distintos porque varían los talleres entre las marcas e increíblemente a algunas mujeres les provocan distintas emociones.

Abogada y comerciante.

Andrea Luz es abogada y comerciante, quizás en iguales proporciones. Es bonaerense y llamativamente de pequeña «odiaba» el comercio, porque todos los fines de semana tenía que «armar la vidriera» del local de sus padres en Pellegrini. Estudió en la UNLPam, trabajó en el Poder Judicial y se casó y se radicó en Eduardo Castex. Fue funcionaria y jueza de Faltas, pero desde hace 13 años está al frente de un conocido comercio local que vende ropa y objetos.

«En 13 años atravesamos de todo y estamos muy agradecidos con la gente de la localidad que nos eligió, y hoy estamos en nuestras propias instalaciones y próximos a abrir una sucursal en Santa Rosa. Me siento castense porque invertí acá y acá me voy a quedar», destacó. «¿Mis viejos que pensarían?… mis viejos estarían felices, porque confirmarían que me estaban transmitiendo una pasión, que en ese momento no entendía», concluyó.

