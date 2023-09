Juegos Evita 2023: Los resultados de la segunda jornada de los deportistas de La Pampa

La delegación pampeana cosechó buenos resultados en el segundo día de competencia de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollan en Mar del Plata, con la presencia de más de 25.000 deportistas de todo el país. La delegación pampeana participa con más de 900 deportistas entre convencionales y personas con discapacidad.

En atletismo femenino sub 17, Alma Haberkorn finalizó quinta en la final de los 3000 metros con 11m13s. En la final de jabalina, Morena Sphon Marín ocupó el séptimo lugar. Facundo Pérez también quedó séptimo en la final de salto en largo. Mientras que Francisco Argañin fue sexto en la final de lanzamiento de martillo.

En badminton femenino doble sub 14, La Pampa perdió ante Buenos Aires por 2-0. Y en single, le ganó a Formosa por 2-0. En los varones, el equipo doble se impuso frente a Buenos Aires por 2-0 y en single cayó ante Formosa por 2-1.

En básquet 5×5 femenino sub 15, las pampeanas sufrieron un traspié ante San Luis por 67-22. Las sub17 le ganaron a Tierra del Fuego por 40-36. Los varones sub 15 perdieron con Entre Ríos por 73-21 y los sub 17 cayeron ante Santa Cruz por 113-58.

En boxeo masculino, el representante pampeano venció a Entre Ríos en su primera presentación y en su próxima pelea se medirá ante Tucumán. El equipo de Cesto, el primer día derrotó a Chubut por 64-4 y a CABA por 64-28.

En fútbol mixto, La Pampa perdió su primer juego ante Santiago del Estero por 5-0 y hoy ante Corrientes por 2-0. En futbol femenino sub 14, La Pampa perdió ante Santa Cruz por 4-2. La sub 16 igualó ante Chaco 2-2 y luego perdió ante San Luis por 2-0. Los chicos sub 14 perdieron ante Santiago del Estero por 2-1 y luego empataron con Chaco 1-1.

En handball femenino sub 14, La Pampa aplastó a San Juan por 27-6. La sub 16 no pudo con Río Negro por 12-5.

Los varones sub 14 vencieron en su primer juego a Chubut por 19-18 y luego cayeron ante Tierra del Fuego por 40-31. La sub 16 no puso con San Juan y perdió por 43-28.

En handball de playa femenino sub 14, La Pampa no pudo con Formosa por 2-0 y los varones perdieron ante CABA por el mismo resultado.

En padel femenino sub 14, La Pampa perdió ante Salta por 2-1 y los varones le ganaron a Tierra del Fuego por 2-0 en su primera presentación.

El equipo masculino de rugby se recuperó de su primera derrota ante Entre Ríos y hoy venció a La Rioja por 36-7.

El vóley femenino sub 15 perdió hoy con San Luis por 2-0 y la sub 17 sufrió ante Misiones por 2-0. En cambio los varones sub 15 le ganaron a Chubut por 2-0 y los sub 17 con doble derrota ante Mendoza y Entre Ríos por 2-0. En vóley de playa femenino, La Pampa superó a La Rioja por 2-0 y luego cayó ante CABA por el mismo resultado. Los varones perdieron ante Misiones por 2-0.

DEPORTE ADAPTADO

La delegación pampeana sumó medalla a través de Ramiro Marfil Tula que consiguió la de oro en los 1500 metros intelectuales con un tiempo de 4m44s; Romina Recuero se colgó la de plata en 80 metros síndrome de down con un registro de 16s13c. En Boccia, el pampeano Constanzo derrotó a Córdoba por 5-1.

Mientras que en tiro con arco, Ángel Wander Vanderhoeven quedó segundo con un total de 283 puntos.

El profesor piquense a cargo del atletismo, Sebastián Moreno, se mostró satisfecho por los resultados obtenidos en la jornada de hoy. “La verdad que ayer arrancó complicado climáticamente, pero obtuvimos una medalla de bronce en 80 metros y una medalla de oro en 1500 metros. Los chicos están contentos, se encuentran muy bien en el hotel, divirtiéndose y ansiosos por competir”, contó.

“Nuestras expectativas son que participen, estén cómodos y obtener medallas para el equipo”, cerró.

