Joven folclorista pampeana pasó a la segunda ronda en Got Talent Argentina

La joven folclorista pampeana Valentina Rodríguez anoche se presentó en el programa Got Talent Argentina, que se emite por Telefe. La parerense interpretó una chacarera que tuvo muy buenas críticas del jurado.

Muy emocionada, la carismática folclorista transmitió: “La verdad, no caigo que estoy acá… no puedo creer que estoy aquí, enfrente de tantos grosos, especialmente Abel”.

La cantante anticipó en sus redes sociales que iba a participar en el programa que se emite en el prime time del canal “de las pelotitas”.

LAS OPINIONES DEL JURADO

La actriz Florencia Peña le dijo a la joven pampeana: “Tenés 17 años y una actitud hermosa. Sos todo actitud. Y tenés una voz muy particular, que creo que está para crecer. Tenes mucho talento, dale para adelante y seguí estudiando.”

Por su parte, Emil Abdul aseguró: “Me encantó. Tenés mucho carisma”.

La Joaqui fue contundente: “Tenés un aura muy preciosa. Sos una dulzura. Tenes una inocencia de haber vivido los procesos de la vida al ritmo que se debe vivir. Me encantó”.

Finalmente, Abel Pintos, que fue el único que no voto para que Valentina pase a cuartos de final, expresó: “Para mí, de las cosas más difíciles que hay en la composición, es el paisajismo. No sé si da para que continúes en este certamen o no, pero sí estoy seguro de que es para que continúes tu camino. Sos muy chica para ser tan sabia y tan amable con vos misma. Te felicitó».

Comentarios

Comentarios