Juegos Evita 2023: El deporte adaptado de La Pampa cobra protagonismo en Mar del Plata

Los deportistas de La Pampa participan en diferentes competencias de deportes adaptados, con la participación de un importante número de atletas de distintas localidades.

Los Juegos Nacionales Evita, en su versión orientada a personas con discapacidad, son inclusivos, participativos y formativos. En su ejecución se pone de manifiesto la voluntad del Estado nacional y provincial de llevar a cabo políticas públicas destinadas a la integración de los sectores de la población, cuyas posibilidades de acceso al deporte son distintas a la generalidad de la comunidad, en este caso puntual, por formar parte de un colectivo con necesidades y realidades cotidianas específicas.

Esta modalidad adaptado busca trazar un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, potenciando el acceso de la población objetiva a la práctica del deporte de base y la actividad física.

El pampeano Nahuel Casterallin tiene 12 años y compite en natación en las pruebas de 25 y 50 metros, comentó que “la estamos pasando muy bien, la ciudad es grande y hay muchos lugares para visitar”. Además, remarcó que es la primera vez que llega a «La Felíz» a competir, aunque visitó la ciudad en varias oportunidades en modo vacaciones. “Son mis primeros Juegos Evita. Todavía no hicimos muchas amistades con chicos de otras provincias, pero nos llevamos muy con todos los pampeanos que viajaron”, contó.

“Me gusta todo de los Juegos Evita, están muy buenos. Además, el agua de la pileta es más calentita que la de La Pampa. También pudimos pasear y comprar algunas cosas”, agregó.

Por su parte, la piquense Carola Gnocchi, de 19 años, participa de los Juegos Evita como colaboradora de los profesores, ya que cursa primer año del profesorado de Educación Física en General Pico. Y luego de participar en varios eventos como en los ParaEpade y ParaAraucania debido a su síndrome de Dawn, ahora le toca estar del otro lado, ayudando a los profes para que los deportistas la pasen lo mejor posible.

Carola es muy divertida, excéntrica y acostumbrada a los medios de prensa. “La estoy pasando muy bien, ayudo a los «profes» Fiore (Corso) y a Rodrigo (Alberca)”, contó.

Luego, agregó: “estoy cursando el profesorado en el ISEF (Instituto Superior de Educación Fisica) de General Pico, estoy cursando primer año, me resulta fácil la carrera y es re linda”.

“Yo participo en ParaEpade y ParaAraucania pero en los Evita no puedo por la edad. Entonces vine como profesora. La experiencia es buena, los chicos se portan bien, los cuido, los acompaño”, concluyó.

RESULTADOS

Algunos de los resultados en el tercer día de competencia en deporte adaptado, son: en Futbol mixto sub 18, La Pampa cayó ante Salta por 6-2, luego con Tucumán por 8-6.

En parabadminton sub 14, La Pampa se impuso frente Misiones por 2-0. En basquet sobre sillas, el conjunto pampeano consiguió los siguientes resultados: perdió ante Corrientes por 83, ante Misiones por 8-2, ante Buenos Aires por 6-1, luego venció a Río Negro/Jujuy por 2-0 y hoy venció a San Luis por 4-0.

Mientras que entre los deportes convencionales, la pareja de badminton femenina cayó ante Neuquen por 2-0 y en single, La Pampa venció a Catamarca por 2-0. En varones dobles, los pampeanos sufrieron la derrota ante Misiones por 2-1 y en singles ante Córdoba por 2-0.

En Gimnasia artística Nivel 1, las gimnastas pampeanas Catalina Torales, Delfina Sterkel, Maia Moreno y Matilde Ojeda de Oro, finalizaron en el puesto 11 con un total de 26,025 puntos, en la clasificación all around. El equipo de Nivel 2 logró el cuarto puesto del all around con Justina Dedino, Estefanía Avalos y Jazmín Navarro, que lograron un total de 70,200 puntos.

