Juegos Evita 2023: Deportistas de La Pampa cosecharon medallas en la última jornada

La 75° edición de los juegos más federales del país concluyó este sábado en Mar del Plata, con la participación de 25 mil deportistas de todo el país, que compitieron en más de 70 disciplinas. La Pampa celebró los buenos resultados obtenidos en el cierre de competencia.

La jornada grisácea no opacó el cierre de las competencias en los distintos escenarios deportivos, en el último día de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron -desde el pasado lunes- en Mar del Plata.

El evento contó con una intensa actividad deportivo con jóvenes de todo el país que pudieron disfrutar de otra edición de las tradicionales competencias.

La Pampa cerró satisfactoriamente el balance de los juegos, no sólo por los buenos resultados obtenidos a lo largo de toda la semana, sino que anoche fue dueña de la Copa “Juego Limpio”.

En las finales, la entrega de la “Copa Juego Limpio” se realiza en el contexto de un evento, donde la provincia qué más méritos tiene, es distinguida por sus valores, su compromiso, su compañerismo y solidaridad, independientemente de sus logros deportivos.

RESULTADOS

En deporte adaptado, el pampeano Santiago González se colgó la medalla plateada en Boccia, en la categoría BC3.

En tanto, en los juegos convencionales, en atletismo, la trenelense Catalina Heick alcanzó el oro en los 800 metros llanos con una marca de 2m25s35c.

En hockey femenino sub 16, La Pampa perdió la final ante CABA por 3-2 y se quedó con la medalla de plata.

En cesto, La Pampa se midió ante Mendoza por el tercer puesto y se impuso por 58-32 para subir al tercer lugar del podio.

En básquet, el equipo femenino U17 de La Pampa perdió hoy ante Entre Ríos por 61-38 en su última presentación. Mientras que la U15 festejó ante Formosa por 52-48.

En futbol femenino sub 14, La Pampa perdió ayer por penales ante Santa Fé por 4-3, tras igualar sin goles en tiempo reglamentario. La sub 16, en la jornada de ayer cayó ante Santa Cruz por 1-0 y hoy cerró su participación ante Córdoba por el décimo quinto puesto de la general. Los varones sub 14, en el día de ayer le ganaron a Santa Cruz por 1-0 y por la tarde perdieron frente a Santa Fé por 2-0 y quedaron en el puesto 22. Los sub 16 cerraron su participación el viernes con una derrota frente a Santa Cruz por 1-0.

El vóley femenino sub 15, finalizó su participación el viernes con una derrota ante Chaco por 2-0 y ante Santa Cruz por 2-1. La sub 17 también cerró el viernes con una derrota frente a La Rioja por 2-0 y luego ante Neuquén por 2-1.

Mientras que los varones, se despidieron con un triunfo ante Tierra del Fuego por 2-0 y con una derrota ante Tucumán por 2-0 para finalizar en el puesto 22.

