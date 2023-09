Renunció Insaurralde tras conocerse el lujoso viaje en yate con una modelo

Después de hacerse pública el viaje de lujo y los regalos suntuosos que le realizó Martín Insaurralde a su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires renunció a su cargo. Por el escándalo, recibió duras críticas de su propio espacio.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, fue el mensaje que trascendió del funcionario, que había asumido en el cargo en septiembre del 2021, luego de tomarse de licencia como intendente de Lomas de Zamora, donde cumplía su tercera gestión.

Según dejó trascender la periodista Rosario Ayerdi en C5N, el candidato presidencial Sergio Massa viajó al debate presidencial en un automóvil para no perder señal telefónica y poder avanzar en la destitución de Insaurralde.

La declaración jurada de Martín Insaurralde

Las finanzas del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde comenzaron a cobrar centralidad este mes desde que se divorció con Jesica Cirio, con quien comparten una hija. Desde el canal televisivo LN+, habrían insinuado que el funcionario se abrió una cuenta off shore desde donde transfirió U$S 22 millones a Cirio para separarse en buenos términos y que no transciendan cuestiones vinculadas a su intimidad.

En ese marco de contar con dinero en negro, sus gastos pueden explicarse dado que sus presentaciones judiciales señalan que no podría destinar tales montos en regalos y viajes de lujo con salario como funcionarios público. Es por ello que avanza un pedido de presentación judicial de sus bienes, que podrían implicar en una causa por enriquecimiento ilícito.

A pesar de eso, en el 2021, año que dejó la intendencia de Lomas de Zamora para asumir como jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde presentó una declaración jurada donde expuso que su sueldo era de $1.045.940 millones por sus funciones en la gestión provincial bonaerense. El sueldo registrado como jefe comunal lomense era aún mayor: $2.754.078 millones.

Además, en su declaración jurada, Martín Insaurralde precisó contar con dinero en efectivo fuera del sistema bancario por $300.000, más dos cuentas en pesos: una con $326.744,15 y otra con $8.844,39. Su patrimonio incluiría a su vez una casa en Lomas de Zamora con valor fiscal de $10.600.371,89 y una sociedad anónima con bienes por $6.479.853,72.

Los regalos de Sofía Clerici: cuánto salen

Entre los regalos que fue difundiendo en sus redes sociales, los objetos suntuosos que recibió Sofía Clerici, nueva pareja de Martín Insaurralde, son:

-Una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100.

-Una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500.

-Un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000.

-Una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500.

-Una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000.

Además, las fotos de la influencer que hicieron pública la relación con Martín Insaurralde mostraron un viaje por el Mediterráneo en un yate llamado Bandido 90, una lujosa embarcación con cuatro camarotes, jacuzzi y barra con minibar. El precio por alquilar una jornada de ocho horas supera los $3 millones, que incluiría las bebidas, la tripulación y la posibilidad de hacer deportes acuáticos.

