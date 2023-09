Vergonzoso: Insaurralde se mostró con una modelo en un yate en el Mediterráneo

La modelo Sofía Clérici subió a su cuenta de Instagram fotos y videos de un viaje que estaría realizando por el Mediterráneo con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof. Apenas se conocieron las imágenes se desató el repudio en las redes sociales y entre los dirigentes de la oposición.

En las fotos y los videos se puede ver un viaje de pura ostentación con copas de champagne en un yate, reloj de marca premium mientras de fondo el mar en Marbella. A pocos días de conocerse el dato de que 18 millones de argentinos están bajo la línea de la pobreza, estas imágenes son repudiables considerando que la inflación y la crisis económica erosionan la calidad de vida día a día.

Hace apenas dos meses, Insaurralde se separó de la modelo y presentadora de televisión Jésica Cirio, que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija. Ahora muestra su nueva relación con Sofía Clérici y en un viaje de placer por Europa en plena campaña electoral en la Argentina.

Además, las imágenes se conocen a poco más de 20 días de las elecciones nacionales y en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof pelea voto a voto por la reelección.

La suntuosidad de las imágenes remite a lo peor de la política argentina, con dirigentes al servicio de sus propios intereses y lejos del bien público.

Vale recordar que Insaurralde se desempeña como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires desde 2021, como parte de una estrategia de darle mayor peso a los intendentes en la administración provincial. Con anterioridad, y desde 2014, fue jefe comunal de la localidad del sur bonaerense Lomas de Zamora.

¿Quién es Sofía Clérici?

Sofía Clérici es oriunda de San Nicolás (Buenos Aires). Saltó a la fama en 2012 con algunas participaciones en el programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino, cuando todavía no se dedicaba al periodismo político.

En 2017, Clérici volvió a ser noticia cuando se filtraron una serie de chats íntimos con Daniel Scioli, quien estaba en pareja con Gisela Berger y a punto de ser padre. En aquella oportunidad, la mujer aclaró que no era la amante del exgobernador, que simplemente eran amigos, y que quería mostrarle los diseños de su marca de lencería erótica.

«Con Daniel no tenemos una relación de amantes. Yo me divierto así, mandándole videitos a mis amigos, y eso era algo íntimo de nosotros. ¿Quién no se ha mandado un video así? Además quería mostrarle los nuevos accesorios de mi marca de lencería», argumentó.

