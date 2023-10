Histórico: Candela Francisco, la primera ajedrecista argentina campeona mundial Sub 20

Candela Francisco no para de sorprender, con 17 años recién cumplidos se consagró este domingo en México campeona mundial Sub20 no sólo para seguir sorprendiendo con su vertiginoso ascenso que la tiene como una jugadora de 2345 ELO, sino para inscribir su nombre junto al de otros campeones mundiales juveniles como lo fueron Oscar Panno en 1953, Carlos Bielicki en 1959, Pablo Zarnicki en 1992 y, más recientemente, Alan Pichot en 2017.

Campeona Continental en La Habana en este 2023, donde consiguió su norma de WGM, Candela dio sus primeros pasos en la escuela municipal de ajedrez de su localidad y hoy representa al Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, había logrado otro gran paso en el Mundial de mayores de Bakú cuando alcanzó los 32 avos de final, donde finalmente cayó frente a la GM china Jiner Zhu, número 13 del mundo.

Tras su participación en la cita mundialista de Bakú, la jugadora aseguró: «Di lo mejor de mí, así que no tengo reproches. Y estoy muy contenta de haber pasado la primera ronda, pero no soy conformista, y la próxima Copa del Mundo voy a intentar superarme» y sobre sus objetivos inmediatos, comentó: «Mis principales objetivos son salir campeona mundial. Para eso tendría que jugar el de mi categoría sub 18, pero voy por más, y también voy a disputar el mundial sub 20». Fue por ello, y lo consiguió.

Justamente, en este último, se consagró al vencer con negras y un juego agresivo en la última partida a la búlgara Beloslava Krasteva (2223 ELO), líder de la clasificación, con lo que logró sumar 8,5 puntos, misma cantidad que Krasteva y la estadounidense Carissa Yip (2372 ELO). Entonces lo que inclinó la balanza a favor de la argentina fue el sistema de desempate: Candela tuvo mejores resultados (un triunfo y un empate contra Yip; mientras que Krasteva tuvo una derrota y un empate, y Yip había hecho tablas contra ambas. Yip, por su parte, se quedó con el segundo puesto.

Es la primera vez en la historia que una jugadora argentina logra consagrarse campeona mundial juvenil. En el camino a su primer título mundial, Candela Francisco superó a la costaricense Sofia Mayorga (1825 ELO), al colombiano Manuel Hernández (1905 ELO), a la canadiense Svitlana Demchenko (2169 ELO), a la noruega Ingrid Skaslien (1919 ELO), a la armenia Mariam Mkrtchyan (2343 ELO) y a Krasteva. Mientras que entabló con la kazaja Zeinep Sultanbek (2022 ELO), la china Miaoyi Lu (2214 eLO), la polaca Barbara Goraj (2135 ELO), la india Mounika Bommini (2096 (ELO) y Yip.

