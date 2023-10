Arresto domiciliario para el acusado de incendiar intencionalmente una casa en Castex

El joven acusado de incendiar intencional una vivienda del Barrio Gancedo se encuentra con arresto domiciliario y controlado con una tobillera electrónica en su casa en Eduardo Castex. El jefe de comisaría departamental local, Daniel Pérez, aseguró ayer que existen «elementos (probatorios) importantes que indican que esta persona habría ocasionado el incendio en esta propiedad», y confirmó que el desencadenante serían «diferencias personales» con su ex cuñado.

El siniestro se registró el martes 27 de septiembre, cuando la propietaria salió para llevar a sus hijos a la escuela. En ese breve lapso se originaron las llamas, que alertaron rápidamente a los vecinos y dieron aviso a la damnificada y a los Bomberos Voluntarios.

El fuego se originó en un sector que terminó afectando dos habitaciones del inmueble, y los bomberos voluntarios no solamente extinguieron las llamas, sino que además rescataron un perro que permanecía en el patio trasero de la casa.

La vecina Maribel González inmediatamente dejó entrever que se trataba de un hecho intencional. «No había nada encendido en el interior de la casa», dijo. «Antes de salir de casa siempre bajo la tecla de la luz para que no haya corriente y no se produzcan cortocircuitos y aparte no tenía ninguna estufa encendida», aseguró.

La damnificada seguidamente hizo una presentación en la comisaría local para que se investigue el episodio porque tenía sospechas de la intencionalidad, que posteriormente fue confirmada por el personal del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional I. Los peritos determinaron que el foco ígneo se originó «de manera intencional», e incluso alertaron que la casa presenta «peligro de derrumbe por la acción del fuego».

Con tobillera electrónica.

La policía local detuvo el viernes pasado a un joven que sería el autor de los daños en la vivienda del barrio ubicado sobre el acceso principal a esta localidad. El imputado fue formalizado esta semana, y las autoridades judiciales le otorgaron el beneficio de continuar con «arresto domiciliario», evitando así permanecer alojado en una dependencia policial.

El comisario Pérez confirmó ayer que se «dispusieron medidas restrictivas con aparatos tecnológicos». Y detalló que las autoridades judiciales determinaron el «arresto domiciliario con una tobillera electrónica que monitorea el Cecom y si se mueve de su domicilio inmediatamente avisan a la comisaría para proceder a la detención y revocamiento de esta medida».

El entrevistado indicó que existe «una imputación con elementos (probatorios) importantes que indican que esta persona habría ocasionado el incendio en esta propiedad», más allá que «la causa continúa su proceso y se están recolectando elementos probatorios».

El funcionario policial confirmó la versión publicada por este diario digital sobre los lazos y diferencias que existirían entre el acusado y la familia damnificada.

El hecho sería el desencadenante de una «diferencia familiar» porque «hay elementos que están registrados porque hubo causas judiciales anteriores y situaciones que evidencias anteriores inconvenientes». El detenido «mantuvo una relación con la cuñada de la damnificada y desencadenó en una denuncia que motivó la intervención de la Unidad Funcional de Genero, Niñez y Adolescencia, y en esta situación existiría una cuestión personal entre ambas partes y no con su ex pareja», explicó.

Comentarios

Comentarios