Almudevar dejó en «off side» a Palacios: «Rumbo a Vélez no tiene la documentación al día»

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, confirmó que la próxima semana se lanzará el Torneo Provincial de Fútbol Femenino, donde participarán equipos de las ligas Pampeana y Cultural. El funcionario provincial dejó en «off side» al presidente de Rumbo a Vélez, Braulio Palacios, porque aseguró que no tiene la documentación «en regla» para recibir la ayuda económica del Gobierno provincial por su participación en la Copa Federal de Fútbol Femenino.

«Palacios me dijo que iba a hacer mediática esta situación y le dije que hiciera lo que quisiera, porque el problema era de la institución no del Estado. Mientras no tengan la documentación en regla no le vamos a girar el dinero, porque Rumbo a Vélez no tiene privilegios por encima del resto de los clubes pampeanos», indicó Almudévar en Radio DON 101.5 Mhz de Eduardo Castex.

“Chino Palacios en las últimas horas dejó trascender en Eduardo Castex que la institución piquense no tenía confirmada la participación en el Provincial femenino. “Todavía estamos esperando la ayuda económica que el Gobierno provincial nos prometió para afrontar los gastos de participación en la Copa Federal”.

Los otros equipos clasificados por la Liga Pampeana son Costa Brava y Pico FBC de General Pico y Jorge Newbery de Rancul.

Almudévar sostuvo ayer que para algunos dirigentes «siempre lo más fácil es responsabilizar al Gobierno, pero hay una historia detrás porque Rumbo a Vélez no tiene la documentación al día. Quieren tergiversar las cosas para hacernos responsables a nosotros».

El subsecretario detalló que All Boys de Santa Rosa y Costa Brava de General Pico «ya recibieron la ayuda económica porque tienen la documentación al día», pero mantuvo diálogos con Palacios porque «nosotros ponemos la ayuda económica, pero él tiene que poner la otra parte, que es la documentación».

«Me comuniqué varias veces con el contador que lleva los papeles de Rumbo a Vélez porque nos genera ansiedad poder ayudar a la institución, y me dijo que recién el 5 de octubre le llegaban los balances y el 11 de octubre realizarán la asamblea para regularización la situación institucional. Nosotros no tenemos otra alternativa que girar el dinero a las instituciones, porque hay 75 clubes que recibieron subsidios del programa provincial de Mejoramiento de infraestructura Deportiva porque tienen la documentación al día», ejemplificó.

“Los problemas se solucionan a través del diálogo y no haciendo declaraciones rimbombantes para cargar las culpas propias a los demás. El Estado tomó la decisión política de ayudar y dimos muestras con hechos”, enfatizó.

Comentarios

Comentarios